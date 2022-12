Dragon Ball: un tatuaggio di Shenron è da pelle d'oca

Il Dio Drago di Dragon Ball altresì conosciuto come Shenron nasce secondo Toriyama nell'anno 470, ma un personaggio così iconico non ha età. Oltre ad essere secondo una possibile interpretazione il vero protagonista del franchise, è diventato parte dell'immaginario comune.

D'altronde sarebbe raro incontrare chi non amerebbe poter riunire le Sette Sfere del Drago nella vita reale. Se esistessero desideri inimmaginabili diverrebbero realtà. Eppure nei propri sogni bisogna sempre credere perché a volte anche i più apparentemente inconcepibili possono realizzarsi se si superano i propri limiti, come Goku e compagni non smettono di insegnarci dal 1984.

Certo che alcune aspirazioni sono fattibili con più facilità di altre. Ad esempio stampare il Calendario dell'Avvento di Dragon Ball Z o decorare il proprio corpo con un eccezionale tatuaggio: uno scatto, visibile in calce alla notizia, viaggia per Twitter dal giorno 3 dicembre 2022. Adagiato su un braccio, Drago Shenron vi osserva con i propri caratteristici occhi rossi e con uno dei ghigni più carismatici del mondo shonen. Inoltre la palette di colori fortemente desaturati contrasta con il caldo arancione della raffigurazione della quarta Sfera del Drago, presente verso il polso, come quella che Nonno Gohan regalò al piccolo saiyan.

Cosa ne pensate di questo tatuaggio? Avete tatuaggi di Dragon Ball e, se sì, quali? Oppure quali vi piacerebbe commissionare? Siate i benvenuti a dire la vostra nei commenti qui sotto! Nel frattempo si segnala che nei mesi scorsi è stata realizzata una street art di Shenron.