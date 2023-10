Dragon Ball, la tecnica di Goku che non ha mai fallito: non è la Kamehameha!

Tecnica più celebre di Dragon Ball è la Kamehameha, l'onda energetica che Goku apprese da bambino dal maestro Muten e che qualsiasi appassionato ha provato a replicare. Tuttavia, non è questa iconica tecnica la più infallibile nell'arsenale del Saiyan. Scopriamo la mossa che non ha mai tradito Goku in tutto Dragon Ball!

Tra le tecniche più utilizzate da Goku in Dragon Ball rientra non solo l'ovvia e iconica Kamehameha, ma anche la devastante Sfera Genkidama che permette di cumulare l'energia di tutti gli esseri viventi disposti a cederne una parte. Anche in questo caso, però, non è la Genkidama la tecnica a non aver mai tradito Goku.

La tecnica più ridicola usata da Goku in Dragon Ball è anche quella più efficace sotto molti punti di vista. Stiamo parlando del morso di Goku, una "tecnica", se così vogliamo chiamarla, che è sempre risultata affidabile.

Utilizzata come ultima risorsa e unicamente in situazioni disperate, viene utilizzata in tutte le serie. La vediamo in Dragon Ball contro il Re Demone Piccolo, o in Dragon Ball Z contro Freezer e Kid Bu e persino in Dragon Ball Super. In quest'ultima e più recente serie Goku riesce a sfruttarla non solo contro Beerus, ma addirittura anche contro Whis. In quanto angelo, Whis è permanentemente sotto gli effetti dell'Ultra Istinto e il morso di Goku è l'unica tecnica ad essere andata a segno contro di lui. Il morso di Goku è di natura così primordiale e animalesca, che nemmeno l'Ultra Istinto ha potuto reagire in tempo contro una mossa così particolare ed efficace. A confermare l'utilità e la ferocia di questa tecnica ci pensa il Principe dei Saiyan. In Dragon Ball Super 76 Vegeta copia la temibile tecnica appartenente a Goku per ferire Granolah.