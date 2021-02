Dragon Ball: le tecniche di Vegeta, dalla peggiore alla più devastante

Il principe dei saiyan, da quando è comparso in Dragon Ball Z, ha dato prova di essere un ottimo guerriero. Anche se sempre un passo indietro rispetto al rivale Goku, Vegeta ha utilizzato tante tecniche distruttive nel corso della serie.

Tra gli attacchi utilizzati, quali sono le mosse più forti di Vegeta? Abbiamo creato una top 8 valutando le mosse mostrate da Dragon Ball Z a Dragon Ball Super, includendo i recenti capitoli del manga.

In ottava posizione troviamo la Lucora Gun, un attacco che Goku ha definito una delle "tecniche distintive di Vegeta". Il principe dei saiyan genera dei proiettili di ki da entrambe le mani e ne lancia a ripetizione per un lungo periodo di tempo, creando una vera e propria scarica di colpi.

Un gradino più in alto c'è invece una delle mosse più nuove del mondo di Dragon Ball Super, il Controllo dello Spirito. Pur non essendo una tecnica vistosa, e limitata al combattimento corpo a corpo, questa permette di indebolire l'avversario attacco dopo attacco risultando fondamentale in uno scontro lungo. Al sesto posto troviamo invece una delle tecniche più conosciute di Vegeta, il Big Bang Attack. Vegeta crea una sfera di energia concentrata che crea un devastante impatto col nemico. Una delle prime volte in cui fu usata in Dragon Ball Z vide il saiyan distruggere immediatamente C19.

Entriamo nella top 5 con il Final Impact, conosciuto anche come Atomic Flash, una mossa utilizzata solo una volta da Vegeta nella sua versione Majin e con la quale crea un raggio di energia particolarmente concentrato che non ha problemi nel perforare il corpo di Majin Bu. In quarta posizione c'è invece il primo attacco energetico mostrato da Vegeta durante Dragon Ball Z. Nello scontro con Goku, utilizzò il potentissimo Cannone Galick, dall'aura viola e una potenza tale da rischiare di distruggere la Terra.

In terza posizione c'è un altro attacco energetico, un altro dei più famosi del saiyan. Il Lampo Finale, o Final Flash in inglese, è una delle tecniche più potenti di Vegeta. L'onda energetica gialla creata è enorme e può distruggere ogni cosa sul suo percorso. Un gradino più in alto c'è però il Gamma Burst Flash, nuovo attacco definitivo di Vegeta introdotto in Dragon Ball Super. Usando una posizione simile a quella di un Doppio Cannone Galick, Vegeta utilizza tutta la sua energia per sparare un potentissimo colpo d'energia dalle mani. Secondo Trunks, questo attacco non può essere usato spesso perché assorbe troppa energia dal corpo e infatti Vegeta tornò allo stato normale dopo averlo utilizzato.

La mossa più potente di Vegeta è però l'Esplosione Finale, un colpo che concentra tutta l'energia disponibile e la fa esplodere in una bomba suicida. Utilizzata per la prima e unica volta contro Majin Bu, ridusse il corpo del mostro rosa in milioni di pezzi anche se a costo della vita di Vegeta. Quali sono secondo voi le mosse più forti del saiyan?

Con Dragon Ball Super in corso e col nuovo allenamento di Vegeta, c'è solo da attendere per scoprire se il saiyan otterrà da Beerus una mossa in grado di far impallidire queste qui presentate.