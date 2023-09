Dragon Ball: tempesta in casa Shueisha che rischia di perdere i diritti del franchise!

Dragon Ball è uno dei manga più importanti della storia e non solo: tra videogiochi, anime, merch è diventato anche uno dei brand più redditizi di sempre. Pare, da quello che traspare da una fuga di notizie, che una tempesta in casa Shueisha ne stia mettendo a repentaglio il futuro. Ora vi spiegheremo nei dettagli la situazione.

La notizia proviene dalla testata giapponese Bunshun Online, che ha contattato lo stesso Toriyama che si è dichiarato estraneo ai fatti, ma...cos'è successo? Nel 2016 Shueisha fonda Dragon Room, una divisione che si occupa esclusivamente del franchise. Il direttore era Akio Iyoku che ha deciso di dare le proprie dimissioni dalla casa editrice che detiene tutti i diritti del franchise. L'uomo ha fondato la Capsule Corporation Tokyo.

La società riporta chiaramente un nome ispirato a Dragon Ball, ma Toriyama, come dicevamo, ci ha tenuto a dichiararsi estraneo alla faccenda, rimarcando il fatto che non sapesse né delle dimissioni di Iyoku né delle sue intenzioni. Infatti l'ex-direttore della Dragon Room è in guerra contro Shueisha per avere i diritti dei videogiochi e dell'anime di Db e sta cercando di portare tutte le figure chiave della Dragon Room nella sua società, in modo tale da lasciare la casa editrice giapponese scoperta.

D'altro canto Shueisha non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, confermando solo la separazione da Iyoku, ma certamente, da quanto traspare da Bunshun Online, non si lascerà mettere i piedi in testa e non lascerà senza combattere i diritti dell'anime e dei videogiochi, che rappresentano un'ottima fonte di guadagno.

