Dragon Ball: la terrificante Kamehameha che distrusse Cell, dal punto di vista del villain

Quando perde le staffe, Goku è davvero uno dei personaggi più terrificanti di Dragon Ball. Il protagonista dell'opera di Akira Toriyama possiede sicuramente una capacità di gestione della rabbia superiore a quella del suo rivale Vegeta, ma quando il Saiyan perde la calma, è davvero raro che il suo avversario riesca a sopravvivere allo scontro.

Ruto830, un talentuoso artista divenuto celebre per via dei suoi disegni dedicati a Dragon Ball Z, ha deciso di dipingere uno di quei momenti, mettendo su tela la spaventosa Kamehameha istantanea utilizzata da Goku nello scontro con Cell. Ovviamente c'è un trucco: l'immagine infatti, ritrae il punto di vista del villain.

In forma perfetta Cell è una creatura praticamente imbattibile, in grado di utilizzare un vastissimo range di tecniche di combattimento tratte direttamente dall'arsenale di namecciani, androidi, saiyan e numerose altre forme di vita. Nella Saga di Cell, il bio-androide scatena l'ira di Goku minacciando di distruggere il pianeta Terra, e il protagonista risponde con un'onda energetica che riduce letteralmente in pezzi la parte superiore del corpo del villain.

La Kamehameha di Goku non rappresenta altro che un incidente di percorso per Cell, viste le sue capacità di rigenerazione. Il terrore sul volto del villain però, sembra tutt'altro che falso.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'immagine? Fatecelo sapere con un commento. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata allo splendido tatuaggio a tema Dragon Ball condiviso sulle nostre pagine pochi giorni fa!