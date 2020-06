Dragon Ball e The Walking Dead si uniscono nel nuovo cosplay di Bulma

Il mondo dei cosplayer è bello perché è variegato. Ci sono tante persone che riescono a declinare i personaggi non solo nel metodo classico, come presentato dagli autori, ma talvolta dando sfogo alla propria fantasia e realizzandoli in modo diverso. Ci sono così cosplay genderbent ma anche chi unisce franchise come capitato a Dragon Ball e TWD.

Il fumetto ora concluso nato dalla mente di Robert Kirkman ha dato vita ad alcuni personaggi che sono diventati iconici e, grazie alla serie TV, lo sono diventati ancora di più. Uno di questi esempi in The Walking Dead è Negan Smith che nel live action abbiamo ormai imparato a riconoscere grazie alla mazza da baseball, giacca nera e foulard rosso.

La cosplayer AMHCosplays ha deciso di vestire i panni di Negan, ma a proprio modo. Ha infatti unito il mondo di The Walking Dead con quello di Dragon Ball realizzando un cosplay di Bulma nei panni di Negan. Come potete vedere in basso, la foto ritrae la donna in mezzo a un bosco: i capelli azzurri da Bulma spiccano contro il resto dei vestiti che richiamano appunto al personaggio di TWD.

Un cosplay decisamente particolare dato che solitamente Bulma si presenta in modo sexy. Avete apprezzato questa rivisitazione inattesa?