Dragon Ball: i tifosi del PSG evocano il Drago Shenron allo stadio

Il Paris Saint German è diventata una delle squadre più forti d'Europa dopo che la proprietà è passata nelle mani dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi, facendo tornare le luci del palcoscenico anche sullo stadio di Parigi. E proprio qui, in seguito a una partita di campionato, tanti fan hanno notato una particolare coreografia dedicata a Dragon Ball.

I fan di Dragon Ball sono ovunque e non potevano di certo mancare anche negli stadi di calcio. Nell'undicesima giornata di campionato della Ligue 1, il PSG ha affrontato il Marsiglia in una gara al Parc des Princes. I tifosi hanno inventato un nuovo modo per sostenere la propria squadra e hanno deciso di evocare il drago Shenron direttamente dagli spalti e sicuramente avranno espresso il desiderio di veder vincere la propria squadra, cosa che poi è effettivamente accaduta: il PSG ha battuto per 4-0 il Marsiglia grazie alle doppiette di Icardi e Mbappè.

La coreografia non è passata inosservata né agli amanti degli anime di tutto il globo né alla società parigina che ha deciso di pubblicare un'immagine che riprende Shenron anche sui suoi social, come potete vedere in calce. Il tutto è stato allegato con la frase "Esprimete i vostri tre desideri". Dalla foto si può notare come le sette sfere del drago non conservino le famose stelline, bensì gli anni in cui il PSG si è potuto fregiare del titolo di campione della Ligue 1, mentre Shenron porta al collo la sciarpa con i colori ufficiali del club.

Dragon Ball continua quindi a conquistare tutti, come certificato anche dal report finanziario della Toei Animation.