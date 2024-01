Dragon Ball: tutti i time-skip del manga in ordine cronologico

Uno degli elementi cardini di Dragon Ball è il passaggio il tempo. Tale strategia, usata da Akira Toriyama per restituire credibilità ad eventi che necessitano di un ampio respiro per svilupparsi in maniera naturale, ha cadenzato tutto il corso dell'opera, al punto che i time-skip fungono da raccordo per ogni sviluppo narrativo visto nel manga.

Da questa prospettiva, poche opere come Dragon Ball hanno sintetizzato in termini sia simbolici che semantici lo scorrere del tempo, tanto che Toriyama non lo declina solo come strumento cesorio, atto cioè a separare temporalmente un arco narrativo da quello che lo succede, ma ne fa uso anche nelle sue funzioni di nesso narrativo all'interno di una singola saga. Non è inusuale, infatti, trovare in Dragon Ball dei momenti dedicati all'allenamento, che portano il tempo a scorrere più rapidamente per permettere ai personaggi di migliorare le proprie abilità di combattimento o di acquisire delle nuove tecniche.

Se però nel corso dei primi tre archi – cioè quelli relativi alla ricerca delle sfere del drago, al 21º Torneo Tenkaichi e alla saga dell'Esercito del Red Ribbon – non si assiste ad evidenti salti temporali, con la narrazione che adotta i tempi rarefatti generati dalla sua stessa struttura episodica, ecco che poco dopo il termine dell'incontro con Taobaibai i Guerrieri Z devono attendere ben tre anni prima dell'inizio del 22º Torneo. E mentre l'anime dedica qui qualche episodio sporadico all'addestramento di Goku, il manga transita rapidamente al nuovo arco, che costituirà anche il principio degli eventi con protagonista il Grande Mago Piccolo.

Dopo aver sconfitto l'essere demoniaco, ecco che i protagonisti si apprestano a trascorrere un altro triennio di allenamenti in attesa del nuovo Torneo, non prima però che Dio riveli a Goku della nascita del “figlio” del Re Demone, cioè Piccolo. Trascorsi i tre anni, nel corso dei quali il saiyan matura sia in termini di abilità che in riferimento agli sviluppi anagrafici, Toriyama passa senza soluzione di continuità alle nuove battaglie, che vedranno impegnati i Guerrieri Z in uno dei Tornei più iconici di tutto Dragon Ball, culminato poi con lo scontro finale tra Goku e Piccolo, a partire dal quale il manga inizierà ad adottare delle strategie temporali ancora più radicali ed emblematiche.

Dall'incontro con il namecciano all'approdo di Radish sulla Terra, passa addirittura un lustro, ma in questo caso l'estensione temporale in seno a questo time-skip assume una funzione tanto simbolica quanto produttiva: si tratta dell'inizio di Z, cioè di quel macro-segmento che porterà Dragon Ball – e di conseguenza Toriyama – ad esibire dei linguaggi di segno differente, a partire dalle stesse marche grafiche, che da questo momento si fanno sempre più stilizzate e nette rispetto alle forme rotondeggianti della prima parte del manga.

Non è un caso, inoltre, che la scomparsa del protagonista per mezzo del makankosappo lanciato da Piccolo – un evento che abbiamo inserito tra le tre morti più lancinanti di Dragon Ball - sia sopraggiunta proprio in seguito ad un lungo time-skip, a segnalare quanto il passaggio nel tempo nel manga di Toriyama comporti delle grandi ricadute anche a livello narrativo o di consuetudini grammaticali. Da qui poi passano altri sei mesi, con l'arrivo di Vegeta e Nappa che viene seguito dal lungo viaggio verso Namek, dalla durata totale (compresa l'intera saga di Freezer e il suo ritorno in versione mecha) di circa due anni.

Dopo la (seconda) sconfitta dell'Imperatore Galattico, il Trunks del Futuro annuncia che la razza umana sarà sterminata entro tre anni dall'arrivo degli androidi, un evento che occuperà una delle saghe più estese e corpose dell'intero manga. In termini di estensione temporale, non si sa precisamente quante settimane o mesi ricoprano internamente i capitoli di quest'arco narrativo, ma sappiamo con certezza che la sconfitta di Cell per mano di Gohan apre ad un lungo salto temporale, tanto che l'ultimo ciclo di episodi del manga prende piede a circa 7 anni di distanza dall'epilogo della saga che lo precede.

Sappiamo che Toriyama ha voluto qui interrompere Dragon Ball all'apice del suo successo commerciale: e per farlo si è servito del time-skip più radicale di cui aveva dato fino a quel momento prova nell'opera, con molti dei personaggi che appaiono perlopiù trasformati (in tutti i sensi) tra cui, soprattutto, Gohan. E il termine della saga di Majin Bu coincide (guarda caso) con l'ennesima strategia di flash-forward, ancora più lunga rispetto a quella che ha dato origine all'arco narrativo su cui si chiude il manga, tanto che dalla sconfitta di Kid Bu agli eventi del capitolo conclusivo passa un'intera decade, nel corso della quale, a posteriori, sarebbero poi stati declinati gli eventi di Super.