Dragon Ball, che tipo di padre è Goku per Gohan? Dopo anni svelata la risposta di Toriyama

Sono diverse le interviste che esistono ad Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball, anche se non tutte sono facilmente reperibili e, di conseguenza, molti aneddoti e curiosità sono andate perdute. Tuttavia, recentemente un utente è entrato in possesso di una rivista mai uscita in Giappone e che sembrava impossibile da recuperare.

Il sensei ne ha da ridire su chiunque, persino sui suoi stessi personaggi. Ad ogni modo, al contrario di quanto si dice, Toriyama non odia affatto Vegeta, anzi, è uno dei suoi combattenti preferiti. Ma a proposito di rarità, sapevate che l'autore ha realizzato persino una rivista chiamata Bird Land Press rintracciabile in appena pochi numeri e a prezzi spropositati?

In ogni caso, nell'ormai lontano 2007 il mangaka concesse un'intervista al magazine dedicato al suo capolavoro intitolato "The Legendary Manga Dragon Ball", serializzato in pochi Paesi quali l'Italia, la Grecia, la Spagna e la Francia. In Giappone non uscì mai e per questo le notizie ivi contenute sembravano andate perdute. In un pezzo dell'intervista presente nel magazine, Toriyama parla del rapporto padre-figlio tra Goku e Gohan e rivela quanto segue: "Goku è un disastro come padre, penso che lo stesso Gohan lo consideri un cattivo esempio".

Un'affermazione che suona più come una sentenza e che non lascia spazio a dubbi. Infatti, poco dopo, aggiunge: "Ho fatto di Gohan il discepolo di Piccolo e credo sia stato un successo. Piccolo è stato il suo padre spirituale e probabilmente è stato lui a farlo crescere."

Il sensei non poteva che essere più chiaro di così nell'evidenziare la completa incapacità di Goku di fare il padre, ma soprattutto lo straordinario rapporto tra Gohan e Piccolo. E voi, invece, cosa ne pensate di queste dichiarazioni riesumate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.