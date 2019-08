Dragon Ball, la TOEI Animation prende in giro la nuova versione di Android?

Saper vivere di ironia è una grande virtù, ma soprattutto un profondo gesto di vicinanza al pubblico coinvolgendolo agli annunci più importanti anche nel settore tecnologico. L'ultima trovata della TOEI Animation, studio di animazione di Dragon Ball, è una sfida alla nuova versione di Android.

Google ha finalmente annunciato Android 10, abbandonando la "Q" e il soprannome del dolciume che sin dal debutto del sistema operativo ha accompagnato ogni versione del robottino verde. Un gesto che probabilmente traghetterà l'OS verso un nuovo e grande progetto, ma che dovrà sottostare alle resistenze della squadra del Dr. Gelo. La TOEI Animation ironizza sull'ultima versione appena citata, proponendo anche i loro modelli di Androidi direttamente dalla mitologia di Dragon Ball, sfidando l'arrivo di Android 10 con la frase:

"Android 10... Aspetteremo con ansia il loro arrivo"

L'immagine dei cyborg, accompagnata dalla descrizione, potete ammirarla in calce alla notizia con il post ufficiale, in cui tra i commenti si evince l'entusiasmo della community che ha molto apprezzato la vena umoristica del famoso studio di animazione. Ma a proposito di C-18, avete già ammirato il suo ultimo cosplay in costume da bagno?

Un gioco di parole assolutamente perfetto, oltre che simpatico, che trasmette il grande interesse dell'azienda verso il proprio pubblico, cercando di vivacizzarlo con lo strumento più potente che c'è: l'ironia. E voi, invece, cosa ne pensate del commento della TOEI Animation?