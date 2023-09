Dragon Ball: Toei Animation e la promessa del ritorno della serie, ma con quale progetto?

Da anni si aspettano novità per il franchise di Dragon Ball soprattutto per quanto riguarda la ripresa dell’anime di Dragon Ball Super. Nell’ultimo periodo però Toei Animation ha confermato l’arrivo di un web anime, del tutto originale e ambientato prima della conclusione di Z, e ora lo studio è tornato con un’immagine inedita e una promessa.

A pochi giorni dalla conferma della produzione di Dragon Ball Magic, web anime prodotto dallo studio e che può contare la supervisione di Akira Toriyama in persona, Toei Animation ha deciso di aumentare le aspettative degli appassionati condividendo sulle sue pagine social l’immagine che potete vedere in fondo alla pagina. Il frame ritrae Goku con un’espressione decisa, e in guardia, pronto a combattere e tornare finalmente in azione anche sugli schermi.

Ad accompagnare l’immagine è stato il messaggio “We’ll see you soon”, ci vedremo presto. Non è chiaro a quale progetto anime si riferiscano queste parole, ma sappiamo che l’opera di Akira Toriyama sarà al centro di diversi annunci al New York Comic Con 2023, uno degli eventi più importanti per il settore sul suolo americano. Possiamo quindi aspettarci importanti novità, e spiegazioni sul post in questione, durante la prima giornata dell’evento, ricordando che al 12 ottobre è stato fissato un panel dedicato a Dragon Ball.

Voi cosa ne pensate? Credete che sia arrivato il momento di un remake dell’anime originale? Aspettiamo le vostre ipotesi nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo alle teorie su chi sarà l’antagonista di Dragon Ball Magic, e ai cinque personaggi che dovrebbero tornare dal Torneo del Potere.