Dragon Ball: la Top 10 delle migliori tecniche da combattimento

Dragon Ball, la storica saga creata da Akira Toriyama, ha avuto il pregio di introdurre alcune tra le tecniche di combattimento più iconiche della storia degli anime. Dall'Onda Energetica che ci fece innamorare di bambini all'imponente Sfera Genkidama: quali mosse meritano un posto nella Top 10 delle migliori tecniche di tutti i tempi?

Nel nuovo video caricato sul canale YouTube di Everyeye Plus e visibile qui sopra, abbiamo cercato di stilare una lista, includendo tutte le mosse canoniche mostrate dalla prima serie del 1986 ad oggi. Per rendere le cose più interessanti poi, abbiamo valutato oggettivamente l'utilità di ognuna delle tecniche in questione, senza soffermarci sulla forza dei suoi creatori o sul numero di volte che questi le hanno utilizzate.

Come accennato in precedenza, Dragon Ball ha avuto il pregio di introdurre alcune tecniche squisitamente originali, tra cui alcune che potrebbero essere passate in sordina con il passare degli anni. Aspettatevi dunque qualche interessante sorpresa.

E voi cosa ne pensate? Concordate con la nostra lista? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!