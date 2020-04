Dragon Ball, Toriyama rivela: 'Vegeta? Non l'ho mai amato, ma è molto utile' E su Gohan..

Pochi giorni fa, il portale web francese di Dragon Super ha pubblicato la traduzione completa di una speciale intervista concessa da Akira Toriyama nel 1995, in occasione della distribuzione del Databook Dragon Ball Daizenshuu 2: Story Guide. Durante il faccia a faccia il mangaka si è aperto al pubblico, parlando anche del suo rapporto con Vegeta.

Alla domanda dell'intervistatore: "Qual è il tuo personaggio preferito?", l'autore ha risposto in maniera schietta: "Beh, alla fine dei conti credo proprio di dover dire Piccolo. Tra tutti i villain, il Grande Mago Piccolo è sempre stato il mio preferito, e di conseguenza apprezzo allo stesso modo suo figlio. Piccolo mi piace quasi quanto mi piace Goku. Vegeta? Beh, non mi piace molto, ma è stato decisamente utile averlo intorno. Quando l'ho introdotto non pensavo di farlo diventare un personaggio importante, volevo solo creare qualcosa di unico".

Successivamente Akira Toriyama ha addirittura parlato della possibilità di trasformare un altro personaggio di Dragon Ball in protagonista, dichiarando quanto segue: "Dopo l'arco narrativo di Cell ho seriamente pensato di far prendere le redini dello show a Gohan. Ci ho provato, ma sentivo che a differenza di Goku non era proprio adatto al ruolo". Dalla seconda metà di Dragon Ball Z fino all'ultimo arco narrativo di Dragon Ball Super il personaggio di Gohan è stato quasi completamente accantonato, per poi tornare a risplendere durante il Torneo del Potere.

