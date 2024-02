Dragon Ball: Toriyama ha sprecato il potenziale di Androide 18?

Se c'è un elemento che ha permesso a Dragon Ball di catalizzare l'attenzione di intere generazioni di spettatori, lo individuiamo nell'originalità dei personaggi. Ma non tutti i guerrieri concepiti da Toriyama hanno tenuto fede alle aspettative di partenza, al punto che alcuni hanno visto sprecato il loro potenziale: come accaduto ad Androide 18.

I motivi che ci hanno spinto ad indicare la saga degli androidi come il cuore di tutto Dragon Ball sono tanti, e di natura perlopiù diversa: è qui che il manga di Akira Toriyama propone la culminazione delle traiettorie narrative di buona parte dei personaggi (a partire da Gohan), ed è in questa fase che l'opera va incontro alla sua sublimazione assoluta, sia in termini estetici che puramente commerciali. E se il villain di riferimento dell'arco (vale a dire Cell) ha universalmente stregato le menti dei lettori, un discorso simile lo possiamo avanzare per le altre figure antagonistiche della saga, come appunto la stessa Androide 18.

Sia per quanto riguarda la narrazione “presente”, sia per quel che concerne gli eventi del futuro, il cyborg qui creato dal Dr. Gelo si è caricato, sin dal momento in cui ha esordito nella storia, di una valenza simbolica, oscura, dalla natura apertamente traumatica. È sul suo volto implacabile, infatti, che si riflettono le ferite del genocidio a cui lei, insieme al gemello, ha sottoposto collettivamente l'intera popolazione mondiale del futuro, portandola progressivamente verso la sua prematura estinzione. Al punto che il dolore – e il successivo superamento dei limiti biologici – di Trunks sono dovuti proprio alla propensione allo sterminio a cui ha votato il suo percorso di conquista/obliterazione. Fattore, questo, che porta l'entità traumatizzante (e successivamente, traumatizzata) dell'androide ad assumere ancora più vigore nel momento in cui lo leghiamo alle ferite da lei causate al padre del saiyan.

Se lo scontro con l'androide 19 lo abbiamo incluso tra le tre battaglie più folgoranti di Vegeta viste in Dragon Ball, per come il principe sublima qui il suo eroismo guerresco, la successiva sconfitta subita per mano della futura moglie di Crilin rappresenta, per il guerriero, il punto più basso ed umiliante della sua esistenza. Ma agli occhi di Toriyama ciò che rende incisivo il percorso del cyborg è tanto la sua natura di carnefice, quanto la sua successiva declinazione nelle vesti di “vittima” di Cell. Una dualità che nelle narrazioni a venire è andata incontro ad un progressiva neutralizzazione, in favore del confinamento di C-18 al mero ruolo materno.

Se le invettive polemiche nei confronti della saga finale del manga sono solitamente limitate al suo epilogo – tanto che gli ultimi episodi di Dragon Ball Z sono spesso stati oggetto di critiche – è pur vero che nel corso dell'intero arco di Majin Bu Androide 18 subisce un declassamento inspiegabile, soprattutto dopo i fasti a cui ci ha abituati il personaggio lungo la precedente saga. Qui C-18 non solo non entra mai in battaglia, anche quando aveva certamente l'occasione per mostrare il potenziale combattivo che la contraddistingue nella lotta contro Darbula o i demoni, ma viene relegata alle sole immagini di madre e moglie. Come se non potesse più esprimere la propria natura di guerriero, nell'istante in cui ha deciso di unirsi in matrimonio con Crilin.

È da questa prospettiva che va riletta la rinnovata centralità acquisita dal cyborg in Super. Qui il personaggio, coinvolto attivamente nel Torneo del Potere, ha finalmente l'occasione per smarcarsi dalla marginalizzazione a cui è stato relegato durante la saga di Majin Bu e in GT: il problema, semmai, lo ritroviamo nell'ostinazione con cui il racconto confina il percorso di C-18 al solo “trauma dell'inghiottimento” causatole in passato da Cell. Tanto che nella stessa versione cinematografica dell'arco di Super Hero, la cyborg rifiuta di prendere parte alla missione contro Cell Max, nonostante la presenza dell'Esercito del Fiocco Rosso potesse qui attivare uno scontro altamente simbolico: che avrebbe potuto portare Androide 18 a “riacquistare metaforicamente” il controllo di quel corpo costruito, artificialmente, da colui che un tempo era a capo dell'Armata: il Dr. Gelo.