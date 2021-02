Dragon Ball: le origini del nome di Mr. Satan, Toriyama svela il segreto

Gli amanti di Dragon Ball ricorderanno bene il personaggio di Mr. Satan, ma forse non sapranno tutto ciò che riguarda il suo nome. Ecco alcune dichiarazioni fatte in passato dall'autore del manga.

La fortunata serie conclusasi nel 1995 ha generato numerose schiere di fan in tutto il mondo portando, nel 2015, alla creazione di un sequel tutt'ora in corso di pubblicazione. Mentre i lettori continuano a scoprire dettagli riguardanti il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, gli appassionati non smettono di porsi numerose domande sui molti personaggi che appaiono nel multiverso della serie.

Tra loro vi è l'indimenticabile Mr. Satan, l'uomo che i terrestri ritengono il più forte del proprio pianeta ed il protagonista di svariati siparietti comici. Spesso gli amanti delle avventure di Goku si sono chiesti il motivo che lega il simpatico personaggio ad un nome da diavolo.

La rivelazione arriva da Akira Toriyama stesso che all'interno del volumetto Dragon Ball Super Exciting Guide afferma che "Mr. Satan" è il modo in cui l'uomo viene appellato sul ring e che il suo vero nome è in realtà Mark. Anche il nome della figlia, Videl, è legato al demonio pur non trattandosi stavolta di un soprannome: esso è infatti l'anagramma della parola "devil".

Cosa ne pensate? Sapevate del vero nome di Mr. Satan e dell'origine di quello di sua figlia? Fatecelo sapere con un commento.

Infine riporto un articolo riguardante il numero di volte in cui i protagonisti di Dragon Ball hanno utilizzato Shenron.