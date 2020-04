Dragon Ball: Toriyama voleva fare di Gohan il nuovo protagonista?

Serializzare un'opera settimanalmente impone ciascun autore a prendere decisioni e a cambiarle in corso d'opera, nonostante la volontà di dare una svolta alla narrazione. Durante la stesura del manga, infatti, Toriyama aveva previsto per Dragon Ball un graduale cambio di protagonista.

In occasione del 65° compleanno di Akira Toriyama, il portale Dragon Ball Super France ha tradotto integralmente un'intervista al sensei risalente al 1995. Nonostante l'opera sia in larga parte improvvisata, i punti salienti della storia sono stati preparati accuratamente, anche grazie all'ausilio di un comodo tavolo da lavoro.

Ad ogni modo, in occasione di questa intervista, Toriyama ha raccontato alcuni interessanti aneddoti in merito alla creazione di Dragon Ball, nonché alcune curiosità sui personaggi. In particolare, si è soffermato sul personaggio di Gohan e sul suo futuro a seguito delle vicende della saga di Freezer. Con l'arco narrativo degli androidi, ma soprattutto con la saga di Cell, il sensei aveva previsto che Gohan sostituisse il padre nelle redini del racconto, motivo che lo spinse a renderlo il vero protagonista contro il micidiale antagonista. Tuttavia, la mossa non riuscì a soddisfarlo a pieno, in quanto il saiyan "non si rivelò adatto al ruolo" al contrario di Goku.

Una curiosità particolare, seppur impossibilitata dalle difficoltà di spodestare Goku dal ruolo di protagonista principale. E voi, invece, cosa ne pensate di questa decisione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.