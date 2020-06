Dragon Ball: torna il cosplay della giovane Bulma con Andrasta

In Dragon Ball abbiamo visto Bulma vestirsi in ogni modo possibile e immaginabile, con Akira Toriyama che si è divertito nel presentarla sempre al passo con i tempi e con l'età. Man mano che la ragazzina dai capelli blu cresceva e maturava è infatti diventata prima una donna adulta e poi una mamma, cambiandosi di conseguenza.

Molti dei vestiti indossati da Bulma sono apparsi regolarmente durante il manga di Dragon Ball, e ancora oggi la donna è alle prese con nuovi outfit introdotti in Dragon Ball Super. Uno dei più famosi è sicuramente quello di Bunny Bulma che ha generato molti cosplay. Ma ci sono anche alcuni vestiti apparsi per pochissimo tempo oppure relegati a illustrazioni bonus che non hanno alcuna attinenza con la storia.

La cosplayer Andrasta ha scelto uno di questi abiti per creare il suo ultimo cosplay di Bulma. La ragazza ha creato un set di due foto dove, oltre i capelli vistosi di Bulma, indossa una maglietta bianca che reca la scritta Capsule Corporation e un pantaloncino color cachi dove si può notare il logo della compagnia fondata dal padre. Ovviamente non poteva mancare una Sfera del Drago, quell'oggetto mistico che ha dato vita prima al viaggio di Bulma e poi a quello di Goku. Proprio la Sfera con 4 stelle di Goku è quella presentata dalla cosplayer.

Sempre ricordando l'inizio del viaggio, la moto apparsa all'inizio di Dragon Ball ha ricevuto un'action figure.