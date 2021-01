Dragon Ball, tornano i cosplay di Bulma sexy: rivediamola con Enji Night

Bulma è uno dei pochi personaggi femminili di Dragon Ball e per tanti anni è stata la sua figura prominente. Inoltre, essendo cresciuta molto durante la serie si è presentata in tantissimi modi diversi che hanno fatto risaltare la sua figura. Per questo esiste un cosplay dedicato a ogni Bulma apparsa in Dragon Ball.

Abbiamo Bulma giovanile alla ricerca delle Sfere del Drago, chi ha interpretato una Bulma più adulta, e poi tante altre. Ma la maggior parte dei cosplay si concentrano inevitabilmente su Bulma coniglietta, con quel vestito ispirato a Playboy che ha fatto sognare tanti ragazzi. Pur essendo apparso poco in Dragon Ball, la sua popolarità è stata eccezionale e riecheggia ancora oggi per le fantasie che genera.

Per questo oggi vi proponiamo dopo tanto tempo un nuovo cosplay di Bunny Bulma sexy e intrigante, creato da Enji Night. La cosplayer che ha già ricevuto tanti applausi per le sue realizzazioni di C18, torna nel mondo di Dragon Ball con la protagonista del manga di Akira Toriyama. In basso potete osservarla con le due foto dove si mette in mostra col costume da coniglietta tipico, tra corsetto nero, calze blu, orecchie da coniglio e colletto col papillon rosso. Cosa ne pensate di questa realizzazione?