Dragon Ball: tornano i premi Banpresto, ecco come vincere una statua Golden Oozaru

Banpresto è nota per la produzione di statuette di personaggi dal mondo di manga e anime. A sorpresa, è stato annunciata la collaborazione di Bandai Italia con alcuni negozi Games Academy Funside per portare nel nostro paese la lotteria "Ichiban Kuji", molto in voga in Giappone.

Come funziona questa lotteria? L'Ichiban Kuji mette a disposizione 80 premi, ognuno dei quali è collegato a uno degli 80 biglietti in vendita. All'interno del negozio, di cui potrete trovare la lista più in basso, sarà esposto un tabellone con tutti i premi già vinti e quelli ancora in attesa di assegnazione. Nel momento in cui sarà acquistato il biglietto del costo di 14€, e scoperto qual è il numero di riferimento, sarà assegnato il premio corrispondente. Naturalmente non è possibile conoscere in anticipo qual è il premio di un dato biglietto. È anche possibile acquistare più di un biglietto per volta.

I premi saranno divisi in fasce dalla A alla F, dove nelle prime tre sarà possibile trovare oggetti più rari come figure e statuine con un valore di mercato che oscilla tra i 50 e i 60€, mentre nelle ultime tre saranno presenti gadget e merchandising particolare come portachiavi, stampe, asciugamani e set di altro genere. In aggiunta c'è un biglietto che è abbinato a un premio più importante degli altri e in questo caso è la statuetta Golden Oozaru che potete vedere anche nell'immagine in fondo alla notizia.

Sarà possibile partecipare alla lotteria presso questi negozi:

Funside Elnos

Funside Marcianise

Funside Milano

Funside Vimercate

Games Academy Bergamo

Games Academy Brescia

Games Academy Cagliari

Games Academy Messina

Games Academy Palermo

Games Academy Pescara

Ogni mese arriverà un set diverso e il 22 maggio sarà in partenza quello dedicato al mondo di Dragon Ball denominato "Dragon Ball The Greatest Saiyan". Il premio sarà assegnato immediatamente dopo aver comprato il biglietto. Nel video in alto troverete le spiegazioni della lotteria di Games Academy Srl.