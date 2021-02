Dragon Ball, quante volte in totale i protagonisti hanno usato Shenron?

Il viaggio di Goku e Bulma, in quei lontani anni '80, iniziò per un solo motivo: trovare le Sette Sfere del Drago che si diceva potessero evocare un drago enorme capace di esaudire ogni desiderio. La prima volta in cui si manifestò, Shenron fu costretto a esaudire il birichino desiderio di Oolong. Ma quante volte è comparso Shenron in Dragon Ball?

La prima fu appunto quella in cui Oolong desiderò le mutandine di una bella ragazza, anticipando il malvagio Pilaf. Shenron è apparso poi diverse altre volte in Dragon Ball, ben tre prima del timeskip di Dragon Ball Z.

La seconda fu quando Goku chiese al drago di riportare in vita Bora, il padre di Upa ucciso da Taobaibai; la terza fu invece monopolizzata dal Grande Mago Piccolo, uno dei pochi cattivi riuscito a esprimere un desiderio, in questo caso la giovinezza; alla fine della saga del mago demoniaco, fu Yamcha a esprimere il desiderio di riportare tutti in vita, certificando la quarta e ultima apparizione di Shenron in Dragon Ball.

Passando poi alla saga di Dragon Ball Z, ci sono state cinque apparizioni totali. Il Maestro Muten fece tornare in vita Goku per farlo combattere con i saiyan in arrivo, e Shenron esaudì poi un altro desiderio di resurrezione quando Popo chiese di far tornare in vita i namekkiani uccisi da Freezer e i suoi uomini. La settima apparizione di Shenron fu anche una delle prime in cui il drago divenne in grado di esaudire più desideri contemporaneamente, riportando in vita le persone massacrate da Cell e rimuovendo le bombe nei corpi degli androidi.

Altre due volte sono capitate invece nella saga di Majin Bu: dapprima Bulma richiese l'aiuto di Shenron per riportare in vita le persone uccise da Vegeta al torneo di arti marziali, la seconda per chiudere la saga e cancellare quasi completamente l'esistenza di Majin Bu, alterando la realtà. In totale quindi, nella saga originale di Dragon Ball Shenron appare 9 volte ed esaudisce 10 desideri.

Si dice poi che la leggenda delle Sfere del Drago abbia portato una persona a diventare il re del mondo di Dragon Ball. Pur non avendola mai vista nella serie originale, possiamo includere anche questa come apparizione di Shenron.