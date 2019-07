Dragon Ball: Toyotaro condivide con i fan questo splendido sketch di Zarbon

Il famoso mangaka Toyotaro continua la sua programmazione mensile di artwork per il Dragon Ball Official Site, il sito web ufficiale dedicato all'opera scritta da Akira Toriyama. Dopo il bellissimo disegno di giugno dedicato a Toninjinka, Toyotaro ha scelto Zarbon, l'ex braccio destro di Freezer, come protagonista del suo ultimo sketch.

Zarbon venne introdotto per la prima volta durante la Saga di Freezer, in Dragon Ball Z. Insieme a Dodoria, egli era considerato l'uomo più potente a disposizione del tiranno spaziale: entrambi verranno però uccisi su Namec da Vegeta, il principe dei Saiyan.

Lo sketch del mangaka, visibile in calce all'articolo, è accompagnato da una breve descrizione del personaggio: "Ecco Zarbon, l'ex sottoposto del famoso Freezer. Questa rubrica di immagini vorrebbe raffigutati solo i personaggi che non compaiono in Dragon Ball Super, tuttavia Zarbon farà una breve comparsa tra le illustrazione bonus del Volume 10. Dato che non avrà un ruolo nella storia, questa sarà una sorta di ultima chance per vederlo!".

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch di Toyotaro? Fateci sapere nei commenti chi vi piacerebbe vedere il prossimo mese! Inoltre, se siete degli appassionati del mondo di Akira Toriyama, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questo splendido sketch di Vegeta e a questo bellissimo omaggio di Yusuke Murata.