Dragon Ball: Toyotaro dedica l'artwork mensile ad un curioso personaggio, lo riconoscete?

Il famoso mangaka Toyotaro, ormai da anni braccio destro di Akira Toriyama, sta continuando meticolosamente la sua programmazione mensile di artwork per il sito ufficiale Dragon Ball. Dopo il bellissimo disegno di ottobre dedicato a Belmod, Toyotaro ha scelto di rappresentare due personaggi abbastanza di nicchia, li riconoscete?

Lo sketch è visibile in calce e raffigura il duo durante un piccolo break. Il personaggio sullo sfondo è decisamente più semplice e se siete fan dell'opera lo riconoscerete immediatamente: si tratta infatti di Tapion, il compagno di Trunks del futuro che donò al ragazzo la sua famosa spada. Il personaggio è abbastanza sdoganato tra gli appassionati, al contrario del vero e proprio protagonista dell'artwork.

Stiamo ovviamente parlando di Tapika, il combattente extraterrestre che partecipò al Torneo dei 4 Universi in Dragon Ball Z. Il torneo si svolse nell'aldilà e in rappresentanza del Pianeta Terra vi partecipò unicamente Goku, in quel momento deceduto a causa dell'esplosione di Cell. Toyotaro ha descritto il personaggio scrivendo: "Ecco Tapika, uno dei partecipanti al Torneo di arti marziali dell'aldilà. Il personaggio non ha mai ricevuto spazio, quindi ho pensato di renderlo protagonista in questo mio progetto mensile".

E voi? Quanti ne avete riconosciuti? Fatecelo sapere nei commenti e diteci anche chi vi piacerebbe vedere il prossimo mese! Inoltre, se siete degli appassionati del mondo di Akira Toriyama, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questa splendida fan art dedicata ad un personaggio di Dragon Ball Z e all'omaggio di Yusuke Murata.