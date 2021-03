Dragon Ball: Toyotaro dedica una simpatica illustrazione al guerriero Olibu

Come ogni mese l'illustratore e mangaka Toyotaro ha firmato un disegno inedito, dedicato ad uno dei personaggi secondari incontrati durante il Torneo delle Quattro Galassie di Dragon Ball Z, ovvero il guerriero Olibu, che una volta deceduto sulla Terra è diventato uno dei migliori allievi del Re Kaioh del Nord.

Pur essendo un personaggio che molti degli spettatori hanno dimenticato nel corso degli anni, Olibu rappresenta un importante esempio di eroismo e coraggio, come spiega lo stesso Grande Re Kaioh, e nonostante non sia mai stato specificato o vi siano dettagli a confermare tale ipotesi, la torre dove vive l'eremita Karin potrebbe essere stata costruita in suo onore. Olibu appare come un guerriero Greco, con lunghi capelli biondi, uno sguardo deciso, degli abiti bianchi, e una grande cintura in pelle.

Olibu si è allenato per moltissimo tempo nell'aldilà, riuscendo a padroneggiare diverse tecniche del combattimento corpo a corpo e anche ad utilizzare il Ki per lanciare degli attacchi energetici. Toyotaro ha quindi deciso di onorare un personaggio del genere rappresentandolo con una posa che richiama molto quella del Discobolo, come a sottolineare il legame con l'Antica Grecia.

Ricordiamo che Goku è diventato un personaggio dello Studio Ghibli grazie ad un video fanmade, e vi lasciamo all'anime in cui gli universi di Dragon Ball, ONE PIECE e Toriko si scontrarono.