Dragon Ball: Toyotaro dedica lo sketch mensile a un curioso personaggio, ve lo ricordate?

Toyotaro sta lavorando duramente sul manga di Dragon Ball Super, ma nonostante gli impegni sembra trovare sempre il tempo per inviare il suo artwork mensile al Dragon Ball Official Site. L'autore dedica generalmente uno sketch al mese ad alcuni personaggi della serie e, per il mese di maggio 2021, ha scelto un guerriero che in pochi ricorderanno.

Scorrendo in calce potete dare un'occhiata al combattente in questione, il drago Maraikoh. Molti di voi sicuramente non riconosceranno il guerriero, apparso in un solo episodio di Dragon Ball Z durante la Saga del Torneo delle Quattro Galassie. Il torneo si svolse nell'aldilà e in rappresentanza del Pianeta Terra partecipò unicamente Goku, in quel momento deceduto a causa dell'esplosione di Cell.

"Il rivale di un'altra dimensione, che crede in sé stesso a causa della sua straordinaria forza", scrive Toyotaro, "Il suo design mi ricorda molto quello dei Giran, cosa ne pensate?". Maraikoh ha fatto il suo debutto nell'anime nell'episodio 197, partecipando al Torneo in rappresentanza della galassia dell'Ovest. Nella puntata in questione il drago è riuscito a superare i quarti di finale sconfiggendo Froug, solo per poi essere eliminato da Goku in semifinale.

E voi cosa ne dite? L'avevate riconosciuto? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Dragon Ball sta proseguendo e che è recentemente stato pubblicato il capitolo 72 di Dragon Ball Super su MangaPlus. L'opera riceverà anche un nuovo film anime nel 2022, ambientato subito dopo gli eventi di Dragon Ball Super: Broly.