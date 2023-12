Dragon Ball, Toyotaro disegna due personaggi diabolici dimenticati dai fan

In attesa di entrare nel 2024 con la nuova saga di Dragon Ball Super, l'autore del manga e successore dell'eredità di Akira Toriyama delizia i suoi lettori con uno splendido disegno speciale. Ma ricordate ancora chi è il personaggio disegnato da Toyotaro per l'illustrazione del mese di Dragon Ball?

Il manga di Dragon Ball Super è in crisi, o almeno è questo quello che lasciano intendere gli ultimi dati diffusi dalle vendite dei volumetti. L'adattamento di Super Hero non ha convinto del tutto i lettori, che non vedono l'ora di poter cominciare un nuovo e inedito arco narrativo. Sarà con l'uscita del capitolo 101 di Dragon Ball Super che avrà inizio una storia completamente nuova, anche se le prime anticipazioni parlano di un ipotetico sequel di Super Hero incentrato su Goten e Trunks.

A ogni modo, in attesa di conferme sul primo capitolo del nuovo anno di Dragon Ball Super, Toyotaro omaggia un personaggio comparso nella serie classica che i fan hanno ormai completamente rimosso dalla loro mente. Il disegno mensile di Toyotaro per Dragon Ball è dedicato ad Akkuman, il diavolo dell'Inferno che abbiamo visto combattere al servizio di Baba. Akkuman è uno dei protagonisti del Torneo di Baba in Dragon Ball, in possesso di un'abilità unica, potenzialmente letale per qualsiasi avversario.

Vincitore di ben due edizioni del Torneo Tenkaichi, Akkuman è capace di volare e di materializzare un tridente con cui combatte corpo a corpo. La sua tecnica peculiare è l'Akkumaitokosen, un raggio che può uccidere all'istante chiunque possegga anche un briciolo di malvagità nel suo cuore.

Per il mese di dicembre 2023, Toyotaro ha inoltre disegnato Ackman, il protagonista di Go! Go! Ackman, altro manga di Akira Toriyama pubblicato tra il 1993 e il 1994. Gli undici capitoli autoconclusivi della storia sono stati distribuiti in Italia da Star Comics attraverso le raccolte Toriyama World e Akira Toriyama - Menu à la Carte. Nel 1994 TOEI Animation ne ha prodotto anche un adattamento OAV.