Dragon Ball: Toyotaro realizza un'illustrazione dello storico Mostro Carota

Ogni mese il sito ufficiale di Dragon Ball si aggiorna con nuove illustrazioni fornite dal sensei Toyotaro, oltre a un breve commento dello stesso. Per celebrare il mese di Giugno, il mangaka ha deciso questa volta di rappresentare una vecchia conoscenza: Il Mostro Carota.

Tonijinka, o il Mostro Carota secondo il doppiaggio Mediaset, è un personaggio facente parte della Banda del Coniglio introdotta per la prima volta nella Saga di Pilaf. L'antagonista si presenta con un aspetto innocuo e per certi versi tenero, ma sotto la maschera dell'apparenza si nasconde una personalità malvagia e spietata - che si manifesta subito a Goku e i suoi amici.

L'illustrazione di Toyotaro cattura perfettamente i suoi tratti caratteriali, dal momento che lo rappresenta in una posa minacciosa esemplificata da un'espressione altrettanto torva. Il sensei ha lasciato in didascalia all'immagine anche un breve commento, ve lo lasciamo di seguito:

"E' il Mostro Carota! Venne spedito da Goku sulla luna a causa del suo comportamento, che fu distrutta per ben due volte. Non so se sia ancora vivo o ci abbia lasciato le penne, ma mi piacerebbe vederlo non solo usare le sue tecniche peculiari, che gli permettono di trasformare in carote chiunque tocchi, ma anche far valere la sua abilità per sopravvivere nello spazio, per poi aiutare Goku e i suoi amici."

All'interno di una guida per il franchise - The Adventure Special from 1987 - è stato chiesto a Toriyama quale fosse stata la sorte della banda dei conigli, sconfitta da Jackie Chan durante il 21esimo Torneo Tenkaichi, con il sensei che ha risposto "Stanno viaggiando per la spazio".

