Dragon Ball, la prima trasformazione in Super Saiyan è l'apice dell'opera?

L’addio ad Akira Toriyama sta facendo riflettere i fan sparsi per il mondo sul successo di Dragon Ball, e su cosa la renda una serie così fondamentale e centrale nello sviluppo dell’industria. Nell’opera sono presenti momenti straordinariamente rilevanti per la crescita di Goku ma nessuno può competere con la prima trasformazione in Super Saiyan.

Inserire una razza aliena di guerrieri, i Saiyan, per poi accennare spesso ad un loro leggendario stadio evolutivo, mai raggiunto prima, è stata una delle trovate narrative più riuscite del maestro Toriyama. Goku, dall’inizio di Dragon Ball Z, viene considerato un Saiyan fallito, decaduto, che non ha adempiuto alla sua missione colonizzatrice, e viene additato da suo fratello maggiore, Radish, come un guerriero di infimo livello.

Proprio per le sue origini di Saiyan di basso livello, il raggiungimento di una forma fino ad allora relegata solo alle leggende rappresenta un punto di non ritorno per la storia ma, soprattutto, per il percorso di Goku. In primo luogo, perché ha stabilito le basi per tutte le trasformazioni successive raggiunte dal protagonista e dai compagni, lanciando questo elemento di innovazione nell’opera.

In secondo luogo, perché questa sorta di metamorfosi è avvenuta in seguito ad un susseguirsi di eventi rilevanti e drammatici, come la morte di Crilin per mano dell’Imperatore Freezer. Se non fosse stato per la trasformazione in Super Saiyan, quasi sicuramente, Goku non sarebbe riuscito a fronteggiare Freezer e sarebbe stato ucciso. Ma ciò che rende questo momento il più alto raggiunto da Toriyama nella sua serie principale è lo stravolgimento delle origini dell’eroe.

Dopo aver appreso di essere nato Saiyan, su un pianeta molto lontano dalla Terra, Goku ha dovuto fare i conti con questa nuova consapevolezza. Le sue origini confuse vengono raccontate sbrigativamente dal fratello, e Goku non sembra accettarle in un primo momento. Tuttavia, proprio quando la situazione lo richiede, Goku decide di non abbandonare il suo lato umano ma di abbracciare, al contempo, la sua parte Saiyan, trasformandosi nel guerriero della leggenda, e ascendendo così ad apice della sua razza originaria.

In sostanza, la trasformazione in Super Saiyan nasconde un valore multiplo all’interno della serie, relativo non solo alla mera potenza di Goku, ma anche alla sua crescita come terrestre-Saiyan, un connubio che lo rende veramente unico nell’universo di Akira Toriyama.

