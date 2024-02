Dragon Ball: tutte le trasformazioni di Gohan, in ordine cronologico

Agli occhi di Akira Toriyama, e per estensione dei lettori di Dragon Ball, Gohan non è solo il figlio di Goku, ma è il suo testimone ideale: colui che sin dalla nascita è destinato a caricarsi dell'eredità dell'eroe, sia come saiyan che in qualità di figura-simbolo del manga. Come confermano le trasformazioni di cui è stato oggetto il guerriero.

In continuità con il recente articolo in cui ripercorriamo la natura “quadripartita” delle trasformazioni di Ichigo in Bleach, anche qui osserviamo come le evoluzioni a cui è andato incontro il saiyan nel corso del (o meglio, dei) manga prefigurino, in linea con le peculiarità genetiche dell'eroe, una serie di configurazioni uniche, da ricondurre alla natura “ibrida” del suo DNA. In quanto figlio di un'umana e di un saiyan, è stato chiaro sin da subito come l'autore non potesse adottare per il guerriero le stesse strategie evolutive con cui ha connotato le mutazioni del padre o di Vegeta, motivo che ha spinto il mangaka da un lato ad innervare l'eroe di un potenziale latente ineguagliabile per qualunque esponente della sua razza, e dall'altro a codificare delle trasformazioni assolutamente esclusive, di cui solo Gohan, in qualità di essere ibrido, può dare testimonianza nel racconto.

Da questa prospettiva, però era fondamentale che la prima trasformazione di cui è oggetto il personaggio agli albori di Dragon Ball Z affermasse agli occhi dei lettori la natura “guerresca” di derivazione paterna. Non è un caso, allora, che nel pieno dell'addestramento con Piccolo, Toriyama ci mostri il passaggio cardine di ogni saiyan, il rito (iconografico, trasformativo) che permette al guerriero di eviscerare tutto il potenziale latente della razza a cui appartiene: stiamo parlando, naturalmente, della trasformazione in scimmione, un elemento che rimanda alla genesi stessa dei saiyan, e che ogni esponente di questa specie, anche se ibrido, deve attraversare almeno una volta nel corso della sua esistenza.

Ma Gohan non è come tutti gli altri saiyan: al contrario, ne costituisce un'anomalia, fattore che il mangaka non perde tempo a ribadire già negli archi successivi all'approdo di Vegeta sulla Terra. Se durante il ciclo di episodi su Namek il figlio di Goku non attraversa nessuna evoluzione di rilievo, dal momento che la saga in questione era finalizzata a costituire le fondamenta mitologiche del Super Saiyan a partire dal protagonista, ecco che nel segmento seguente al confronto con Freezer il saiyan arriva a sublimare il suo potere. In questo senso, se abbiamo inteso la saga degli androidi come il cuore di tutto Dragon Ball, uno dei motivi è da ritrovare proprio nella trasparenza con cui l'autore delinea qui un rituale di passaggio per Gohan, inteso sin dagli inizi di Z come l'erede simbolico del padre, e quindi come suo successore anche nelle vesti di referente assoluto dell'opera.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui rendiamo conto delle motivazioni che portarono Toriyama a smettere di disegnare Dragon Ball all'apice della sua popolarità, il desiderio più recondito dell'autore era proprio quello di concludere il manga con un passaggio di consegne, che portasse il figlio di Goku a superare la figura paterna (sia in termini di forza, che soprattutto metaforici) per poi configurarsi come il catalizzatore ideale della storia. E non è un caso che sia proprio in occasione dell'addestramento con il padre nella Stanza dello Spirito e del Tempo, che il saiyan arrivi a superare i propri limiti fisiologici, per acquisire quella forma che lo radicherà per sempre nell'immaginario collettivo.

Perché la trasformazione in Super Saiyan 2 non costituisce “solo” il punto apicale (almeno al tempo) dei processi evolutivi della razza guerriera, ma si configura a tutti gli effetti come uno strumento di mitopoiesi da cui nascono e si generano i miti del manga. Non c'è spettatore, lettore o appassionato di Dragon Ball che non leghi la figura di Gohan alla configurazione da lui assunta durante il combattimento con Cell: è qui che il personaggio eviscera il potenziale dei suoi ibridismi cellulari, ed è in questo preciso momento che radica per sempre la sua identità di combattente e saiyan ad un'immagine sì guerresca, ma che ci restituisce il cuore puro dell'eroe: proprio perché Gohan arriva qui a trascendere tutte le barriere che ne limitavano l'espressione del potenziale, dopo aver osservato i soprusi a cui è stato sottoposto un essere innocente come l'androide numero 16.

Capita però che ad un'evoluzione segua anche un'involuzione. Dopo aver stregato le menti di ogni lettore/spettatore con la trasformazione in Super Saiyan di secondo livello, ecco che il figlio di Goku intraprende quella parabola discendente che lo vedrà disperdere tutto il carisma che aveva fino a quel momento contraddistinto il suo cammino di ascesa. Nel confronto con Spopovich Gohan dimostra di essere un pallido ricordo del guerriero che solo pochi anni prima aveva portato alla sconfitta di Cell: eppure, sul finire della saga di Majin Bu, ecco che il saiyan ritorna ad incarnare i canoni eroici su cui ha fondato la propria identità, grazie a quella trasformazione che lo porterà a configurarsi come il personaggio più potente del manga, almeno ai tempi della sua serializzazione originaria. Qui l'eviscerazione di tutto il suo potenziale latente, culminato nella forma “Suprema” contraddistinta da capelli neri e appuntiti e priva del candore biondo delle precedenti versioni, permette al saiyan di soggiogare con facilità Super Bu, per poi essere assorbito dallo stesso a causa dell'imprevedibilità dell'avversario.

E si arriva così a Dragon Ball Super. Per buona parte del manga Gohan sembrava ormai destinato ad esercitare un ruolo collaterale, di puro riempimento in faccia ad un racconto sempre più gokucentrico. Eppure, dopo anni di pubblicazione, ecco che il film di Super Hero – e la saga cartacea che ne ripercorre gli eventi – relega per un momento ai margini sia Goku che Vegeta, per focalizzarsi (nuovamente) sul percorso di ascensione del saiyan, sublimato – guarda caso – nel confronto con colui che gli aveva permesso, in precedenza, di abbattere ogni barriera o limite interiore: vale a dire Cell. Per abbattere la versione “Max” del villain ecco che il mangaka assegna all'eroe una nuova forma "bestiale", intesa come la prosecuzione naturale dei poteri di cui il personaggio ha dato mostra sul finire della saga di Majin Bu, al punto che in Dragon Ball Super Gohan Beast potrebbe configurarsi come il saiyan più potente mai concepito da Toriyama.