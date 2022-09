Dragon Ball: tutte le trasformazioni di Goku in un'incredibile fanart

Protagonista dell’epopea di Dragon Ball, Son Goku è diventato nel corso degli anni un’icona del fumetto e dell’animazione giapponese. Più volte considerato il salvatore del pianeta Terra, il Saiyan è riuscito ad affrontare avversari sempre più potenti e pericolosi, grazie alla sua instancabile voglia di combattere e ai continui allenamenti.

Un eroe che ha dovuto affrontare minacce intergalattiche, disposto anche a sacrificare sé stesso per salvare la vita di miliardi di persone, sicuro che i suoi alleati e compagni li avrebbero respinti. Goku è diventato l’emblema dell’eroismo nel franchise di Akira Toriyama, e per quanto la sua forza crescente e senza limiti sia spesso soggetto di discussioni tra i fan, le trasformazioni ottenute hanno sempre catturato la loro attenzione.

Per questo l’utente BLZ ha voluto rendere omaggio al protagonista realizzando la spettacolare fanart che potete vedere in calce. Mentre, per l’ennesima volta, Goku si tira sul le maniche per combattere, una luce alle sue spalle rivela le nove trasformazioni raggiunte in Dragon Ball Z, passando anche per il non canonico Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT, e arrivando al più recente Dragon Ball Super, con la forma God, Blue e due versioni della tecnica divina dell’Ultra Istinto.

Con uno stile originale, e rispettando i design di Toriyama e Toyotaro, l’artista è riuscito a creare una fanart rappresentativa dell’evoluzione del personaggio di Goku. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.