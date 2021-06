Dragon Ball: tutte le trasformazioni dei Saiyan nel dettagliato grafico di un fan

L'idea originale di Dragon Ball, immaginata dal maestro Toriyama, non contemplava minimamente la presenza di una razza di brutali e belligeranti guerrieri chiamati Saiyan, ma col passare del tempo abbiamo appreso sia che Goku è uno degli ultimi sopravvissuti dei Saiyan, sia che ci sono numerose trasformazioni alle quali questi possono accedere.

Inizialmente la leggenda del Super Saiyan ha creato una grande aspettativa nei fan della serie, che si è concretizzata nello spettacolare scontro tra il protagonista e Freezer sul pianeta Namek, dopo che il villain ha fatto letteralmente esplodere Crilin di fronte a Goku. Con l'avanzare della trama, e l'arrivo di nemici sempre più potenti a minacciare il pianeta Terra, se non l'intero universo, Goku, Vegeta, i loro figli e altri Saiyan sono stati in grado di raggiungere diversi livelli di Super Saiyan, che un appassionato ha sapientemente riunito e ordinato nell'immagine che potete trovare nel post in calce alla notizia.

Si tratta di un grafico ad albero che illustra tutte le possibili trasformazioni, canoniche, dei Saiyan. Come specificato dall'utente @LSSJPrime, ha cercato di rappresentare in uno spazio abbastanza contenuto le forme che lui stesso ha giudicato più importanti, e pertinenti, agli sviluppi attuali della serie Dragon Ball Super. Partendo da Goku, naturalmente il personaggio più presente, si passa per le forme di Super Saiyan 1, 2 e 3, il Super Saiyan della leggenda, rappresentato sia da Broly che da Kale dell'universo 7, per poi soffermarsi sulla linea centrale dedicata agli Oozaru, e al Super Saiyan 4, e infine le ultime sezioni sono state riservate ai cammini divini, da una parte i SS God e Blue, e dall'altra l'Ultra Istinto, per quanto questa non sia unica e distintiva della razza dei Saiyan.

Ricordiamo che Dragon Ball Evolution è diventato un anime grazie ad una fanart, e vi lasciamo al simpatico easter egg di Dragon Ball trovato nel film La Guerra dei Mondi, diretto da Spielberg.