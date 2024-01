Dragon Ball: le tre battaglie più folgoranti e iconiche di Vegeta

Pochi personaggi nella mitologia di Dragon Ball hanno codificato la propria identità attorno alle capacità combattive come ha fatto Vegeta. Il principe dei saiyan non è solo la sintesi dell'anima bellica della razza a cui appartiene, ma è stato protagonista di alcune delle battaglie più memorabili e radicali viste nel manga di Akira Toriyama.

Data la natura del personaggio, era logico che l'autore facesse passare tutti gli sviluppi e le evoluzioni (sia personali che fisiche) di cui è stato oggetto il saiyan attraverso le logiche del combattimento. Per Vegeta affrontare e superare nemici sempre più formidabili in battaglia equivale non solo ad omaggiare le radici identitarie che lo caratterizzano, ma a sublimare nello scontro fisico ogni valore, crisi e ideale che ha attraversato la personalità dell'eroe sin da quando si è presentato sulla Terra nelle vesti di diabolico conquistatore. È per questo che nell'illustrare qui i tre combattimenti più iconici a cui ha dato vita il saiyan nel corso del manga, non si può che raccontare quel percorso narrativo che lo ha portato ad affogare nel sangue le sue fantasie di redenzione, e a stregare di conseguenza i cuori e le menti di ogni appassionato di Dragon Ball.

Come è logico che sia, ogni ipotetica ricognizione sulle battaglie più folgoranti a cui ha preso parte il principe dei saiyan, non può che iniziare dal primo, immortale scontro in cui si è profuso: quello con Goku nella prima saga di Dragon Ball Z. Gli elementi che rendono questo incontro così indiscutibilmente memorabile e che gli hanno poi permesso di radicarsi sin da subito nell'immaginario collettivo dei fan e di ogni appassionato di anime, sono tantissimi, e di natura perlopiù diversa.

In prima battuta, rivedere a distanza di anni quel confronto, considerando tutto ciò che ha rappresentato per la fondazione del mito di Dragon Ball, è equiparabile ad un'esperienza surreale, che comunica direttamente con il subconscio di chi è cresciuto ammirando questi due eroi, quasi avesse partecipato alla formazione identitaria di tutti coloro che hanno visto nell'opera di Toriyama uno strumento pedagogico indispensabile, su cui si sono fondate le prime esperienze spettatoriali di molti di noi. Ma oltre a questo livello “mitopietico”, la battaglia tra i due saiyan sorprende sia per la varietà stilistica esibita, sia per la capillarità con cui genera un investimento emotivo enorme in chi guarda. E vedere Goku, al tempo unico eroe del pubblico, andare ben oltre i propri limiti fisici pur di disinnescare la più grande minaccia che gli si era fino a quel momento presentata davanti, ha confermato agli occhi dello spettatore il grado di importanza assoluta che Vegeta avrebbe da quell'istante in poi esercitato su tutti gli sviluppi futuri della storia.

La seconda battaglia di cui vogliamo qui parlare coincide con la sublimazione dell'eroismo guerresco del saiyan, e in particolare, con l'ascesa simbolica a cui tale evento lo ha destinato: lo scontro contro l'androide numero 19. Poco prima che arrivasse Vegeta, Toriyama aveva sbattuto in faccia al pubblico l'incubo più grande a cui si potesse andare incontro in Dragon Ball, ovvero la fragilità improvvisa di Goku. Il saiyan non si era mai mostrato così brutalmente indifeso, e il fatto che fosse stato soggiogato da un personaggio repellente e insignificante come il cyborg, aveva gettato gli appassionati in un profondo stato di rabbia e preoccupazione. Ma nel momento in cui Vegeta si presenta davanti al villain in tutta la sua eponima arroganza, ecco che lo spettatore non può che rimanere estasiato dalla sua comparsa, quasi fosse un'epifania divina. E ancora oggi, al sentire la battuta con cui il personaggio anticipa l'uso dell'iconico Big Bang Attack, cioè “vediamo se anche un pezzo di latta come te può tremare dalla paura” ci si crogiola in quell'emozione primordiale che solo il principe dei saiyan era in grado di attivare nei cuori degli appassionati.

E si arriva al momento finale. Seppur l'autore, come abbiamo visto nella nostra ricognizione sulle ragioni che avevano spinto Toriyama a smettere di disegnare Dragon Ball all'apice del suo successo commerciale, avesse concepito la saga degli androidi come il culmine reale del manga, è anche vero che un'opera come Dragon Ball non poteva davvero terminare senza prima aver mostrato un ultimo, simbolico scontro tra i due protagonisti.

Ed ecco che la battaglia tra Goku e Majin Vegeta si configura come il veicolo metaforico di tutte le crisi, i dubbi esistenziali e le fratture del principe dei saiyan, arrivato ora a canalizzare la gelosia provata fin troppo a lungo nei confronti dell'amico/nemico di sempre in un'esplosione di rabbia e potenza che non ha davvero eguali nel manga. E seppur durante lo scontro il protagonista non rivela tutto il suo potere, portando così Vegeta a prendere definitivamente atto della sua inferiorità combattiva, il sacrificio a cui l'eroe andrà incontro di lì a breve per salvare i suoi cari da Majin Bu, non risponde solo ad una delle tre morti più lancinanti viste in Dragon Ball, ma si esalta a culmine simbolico di un personaggio che ha attraversato l'inferno pur di sognare una fantasia di redenzione.