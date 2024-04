Dragon Ball: tre combattimenti straordinari a cui Goku e Vegeta non hanno preso parte

Nelle logiche di Dragon Ball, il combattimento non è solo lo strumento con cui infondere al racconto un respiro spettacolarizzante o attraverso il quale mostrare le evoluzioni dei personaggi: è il veicolo da cui passano tutte le istanze dell'opera. Ed è per questo che ogni incontro, anche in assenza di Goku e Vegeta, si carica di un'alta valenza simbolica.

È chiaro che le figure dei due saiyan, e in particolare quella del protagonista, siano assolutamente totalizzanti ai fini della storia: è da Goku che transitano gli sviluppi nevralgici concepiti dal racconto di Akira Toriyama; ed è sempre dall'iconico guerriero che si genera l'inenarrabile grado di fidelizzazione provato dagli appassionati nei confronti dell'universo creativo di Dragon Ball. Anche perché per una buona porzione dell'opera, soprattutto prima che venissero introdotti Vegeta oppure il figlio Gohan, il manga si è configurato come palesemente gokucentrico, quasi gli intrecci non potessero prendere forma, né tanto meno pensare di svilupparsi al di là del raggio d'azione del protagonista.

Ma con l'approdo nella seconda metà del racconto – coincisa, nell'adattamento animato, con la produzione di Z – ecco che il mangaka ha iniziato progressivamente a smarcarsi dal gokucentrismo (comunque presente, anche se “depotenziato”) fino ad estendere le tappe nevralgiche della storia ad un palco di personaggi più ampio: a partire, come logico che sia, dal suo acerrimo rivale, per poi radicarsi su uno spettro eterogeneo di guerrieri.

Una ricognizione sui tre combattimenti migliori di Dragon Ball a cui Goku e Vegeta non hanno preso parte, allora, non può che iniziare con un focus sul figlio di Goku, e in particolare sul momento della sua ascensione simbolica: ovvero l'incontro che lo vede opporsi a Cell sul finire della saga degli androidi. Perché l'evoluzione in Super Saiyan 2 (qui tutte le trasformazioni di Gohan in Dragon Ball) non costituisce “solo” il punto apicale (almeno al tempo) dei processi evolutivi della razza guerriera a cui appartiene l'eroe, ma si configura a tutti gli effetti come uno strumento di mitopoiesi da cui nascono e si generano i miti del manga. Non c'è spettatore, lettore o appassionato di Dragon Ball che non leghi la figura di Gohan alla configurazione da lui assunta durante il combattimento con Cell: è qui che il personaggio eviscera il potenziale dei suoi ibridismi cellulari, ed è in questo preciso momento che radica per sempre la sua identità di combattente e saiyan ad un'immagine sì guerresca, ma che ci restituisce il cuore puro dell'eroe: proprio perché Gohan arriva qui a trascendere tutte le barriere che ne limitavano l'espressione del potenziale, dopo aver osservato i soprusi a cui è stato sottoposto un essere innocente come l'androide numero 16.

Il secondo combattimento epocale che non vede la partecipazione né di Goku né di Vegeta riguarda – e non può essere altrimenti – una battaglia non meno folgorante e memorabile rispetto a quella a cui abbiamo appena fatto riferimento: vale a dire l'incontro tra Gotenks e Super Bu. L'unione di Goten e Trunks non è solo una delle tre fusioni più simboliche di Dragon Ball, ma occupa uno spazio singolare nel campionario delle “contaminazioni corporee” dell'opera, proprio perché riflette i canoni umoristici e infantili dei due saiyan da cui si è originata. Qui la metabolizzazione del processo evolutivo, indagato dall'autore in tutte le sue manifestazioni più grottesche ed assurde, porta i figli di Goku e Vegeta a dare vita ad un personaggio propriamente dissacrante, eccentrico, privo di etichette o freni inibitori, che è arrivato a penetrare nell'immaginario collettivo sia per mezzo dello strapotere da lui esibito, sia per come canalizza la spensieratezza e l'imprevedibilità fanciullesca che caratterizza Goten e Trunks in un campionario di mosse deliberatamente ludico ed infantile.

E si arriva al terzo ed ultimo combattimento, di segno relativamente opposto agli scontri appena analizzati, proprio perché assume valore non tanto per il grado di spettacolarità esibito, o per la naturalezza con cui è penetrato nell'immaginario collettivo, ma per ciò che sottende per il percorso di “rinascita” dell'eroe che lo esperisce: ovvero l'incontro tra Piccolo e Freezer su Namek. Dopo essersi unito a Nail, e nel pieno di quello scontro che rientra nel novero delle tre battaglie più lunghe di Dragon Ball Z, il namecciano ha finalmente l'opportunità di “evolversi” in quella figura onnisciente a cui lo destina la sua traiettoria narrativa, eviscerando una volta per tutte la natura che ne contraddistingue l'animo. Ed è proprio in opposizione al villain, da intendere qui quale vera e propria incarnazione del male, che il mentore di Gohan trova il principio di quella forza divina che lo immetterà su un cammino di ascensione sacrale, anche in faccia alla “sconfitta” subita per mano di Freezer, una volta attivate le sue forme finali.

Su Detective Conan (Vol. 104) è uno dei più venduti di oggi.