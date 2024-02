Dragon Ball: le tre fusioni più memorabili e simboliche dell'opera

Se c'è un elemento attraverso cui i battle shōnen - ma anche gli shōjo d'azione - rimodulano completamente la scala dei valori, quello è senza dubbio la fusione. Ma Dragon Ball l'ha resa talmente centrale nelle sue logiche, da monopolizzare nell'immaginario collettivo qualsiasi discorso su tale strategia. Come è accaduto per queste tre fusioni.

È chiaro che in un manga così prono alle trasformazioni e agli aumenti improvvisi (ed esponenziali) di forza come è il caso di Dragon Ball, Akira Toriyama ha avuto qui la possibilità non solo di innervare di nuovi canoni il topos della fusione - in modo da declinarla in un'ottica di escalation progressiva di valori e conseguenze narrative – ma ha portato l'opera a giocare ripetutamente con i codici di questa strategia, fino ad estenderne gli effetti oltre l'immaginabile. Al punto che le varie fusioni che cadenzano prima l'arco narrativo di Majin Bu (dove sono state, per l'appunto, introdotte) e poi i numerosi orizzonti mediali in cui si è suddiviso progressivamente il franchise – dai lungometraggi cinematografici fino alle ultime serie televisive – non assumono mai dei tratti omologanti, come se ognuna, nonostante funzioni e si fondi su uno stesso principio di base, presentasse delle peculiarità talmente assolute, da rendere le varie trasformazioni “uniche”, senza che risultino ridondanti o ripetitive.

Un esempio di questa connotazione “personalizzante” della fusione lo abbiamo già a partire dalla primissima forma evoluta di cui Toriyama ci rende conto nel manga. In tal senso la trasformazione in Gotenks - oltre a figurare tra i personaggi che vorremmo al centro degli eventi di Dragon Ball Daima - occupa uno spazio singolare nel campionario delle fusioni dell'opera, proprio perché riflette i canoni umoristici e infantili dei due saiyan da cui si è originato. Qui la metabolizzazione del processo evolutivo, indagato dall'autore in tutte le sue manifestazioni più grottesche ed assurde, porta i figli di Goku e Vegeta a dare vita ad un personaggio propriamente dissacrante, eccentrico, privo di etichette o freni inibitori, che è arrivato a penetrare nell'immaginario collettivo sia per mezzo dello strapotere da lui esibito, sia per come canalizza la spensieratezza e l'imprevedibilità fanciullesca che caratterizza Goten e Trunks in un campionario di mosse deliberatamente ludico e infantile.

Discorso diverso, invece, vale per il secondo personaggio selezionato in questa particolare lista. Perché ogni riflessione relativa a Gogeta, sia sulle trasformazioni di cui di volta in volta si innerva, sia sullo status che occupa nell'universo narrativo creato da Akira Toriyama, non può che partire dalla singolarità con cui entra in relazione con il canone dell'opera. Se ci pensiamo, la (seconda) fusione tra Goku e Vegeta è stata introdotta per la prima volta non nel manga o in Z, ma nel dodicesimo lungometraggio del franchise: ovvero in una pellicola che non rientra a tutti gli effetti tra i film canonici di Dragon Ball, ma sul cui posizionamento nell'universo dei saiyan esistono ora diversi dubbi, per come ha attraversato nel tempo numerosi cambiamenti.

D'altronde Gogeta, da personaggio “collaterale” e oggetto delle strategie crossmediali su cui sono nati (ad esempio) tutti i videogiochi della saga, è transitato sempre più verso un fenomeno di legittimazione “culturale”, tanto che il suo esordio in Dragon Ball Super: Broly ne ha decretato l'approdo ufficiale nel canone. Una “trasformazione”, questa, resa possibile dal grado di sacralità che tale fusione ha mantenuto agli occhi degli appassionati sin da quando è stata introdotta nel franchise.

E si arriva così alla terza (e all'avviso di chi scrive, più memorabile) fusione di questa classifica: ovvero Vegeth. L'unione originaria tra Goku e Vegeta si è caricata, nel tempo, di una valenza altamente simbolica, sia perché ha rappresentato – come logico che sia – la prima “aggregazione biologica” tra i protagonisti di Dragon Ball, sia per il grado di intoccabilità che ha esibito nel momento stesso in cui ha fatto la sua comparsa contro Super Bu, e che lo ha portato verso un progressivo fenomeno di mitizzazione.

Contro il saiyan, inteso adesso come la sublimazione assoluta del potere della razza guerriera nonché quale punto apicale della sua catena evolutiva, il nemico non ha potuto praticamente nulla: non solo non era in grado di sfiorarlo, ma l'arroganza (derivata da Vegeta) e la lucidità combattiva (tipica di Goku) ha determinato qui da un lato lo strapotere di un eroe incontrovertibilmente inarrivabile; e dall'altro ha configurato tale fusione quale il connubio ideale dei due saiyan, sia da una prospettiva puramente iconografica, sia da un punto di vista metaforico. Al punto che nell'immagine stessa di Vegeth, nella sua implacabile superiorità, notiamo la sintesi più alta e toccante delle nature guerresche degli iconici eroi che risiedono al suo interno.