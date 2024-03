Dragon Ball: i tre momenti che hanno permesso a Vegeta di stregare il cuore dei lettori

Se pensiamo alla mitologia di Dragon Ball, e ai codici guerreschi su cui Toriyama ha fondato i linguaggi del manga, poche figure riflettono idealmente queste grammatiche come Vegeta. Il principe dei saiyan non ha mai tradito il suo DNA, eppure molti dei momenti più folgoranti dell'opera passano dalla capacità dell'eroe di mettersi continuamente in discussione.

Per quanto Vegeta abbia sempre visto in Gohan l'immagine del saiyan ideale di Dragon Ball, è pur vero che nessuno, come il padre di Trunks, è arrivato ad incarnare l'orgoglio e il sistema valoriale della razza guerriera di cui è stato il principe. E data la natura del personaggio, era logico che l'autore facesse passare tutti gli sviluppi e le evoluzioni (sia personali che fisiche) di cui è stato oggetto l'eroe attraverso le logiche del combattimento. Per Vegeta affrontare e superare nemici sempre più formidabili in battaglia equivale non solo ad omaggiare le radici identitarie che lo caratterizzano, ma a sublimare nello scontro fisico ogni valore, crisi e ideale che ha attraversato la personalità del guerriero sin da quando si è presentato sulla Terra nelle vesti di diabolico conquistatore. Ed è per questo motivo che una buona parte – se non la stragrande maggioranza – dei momenti più iconici su cui il personaggio ha costruito la propria relazione con il pubblico, sono da individuare tanto nelle battaglie in cui si è profuso, quanto in quei fugaci istanti in cui è arrivato a prendere atto della fallibilità del suo orgoglio.

Da questa prospettiva, il primo dei tre momenti spartiacque del percorso narrativo di Vegeta lo riconduciamo proprio alla presentazione del personaggio, e all'iconico combattimento che ne ha inestricabilmente legato il destino a quello del protagonista. Gli elementi che rendono questo incontro così indiscutibilmente memorabile e che gli hanno poi permesso di radicarsi sin da subito nell'immaginario collettivo dei fan e di ogni appassionato di anime, sono tantissimi, e di natura perlopiù diversa.

In prima battuta, rivedere a distanza di anni quel confronto, considerando tutto ciò che ha rappresentato per la fondazione del mito di Dragon Ball, è equiparabile ad un'esperienza surreale, che comunica direttamente con il subconscio di chi è cresciuto ammirando questi due eroi, quasi avesse partecipato alla formazione identitaria di tutti coloro che hanno visto nell'opera di Toriyama uno strumento pedagogico indispensabile, su cui si sono fondate le prime esperienze spettatoriali di molti di noi. Ma oltre a questo livello “mitopoietico”, la battaglia tra i due saiyan sorprende sia per la varietà stilistica esibita, sia per la capillarità con cui genera un investimento emotivo enorme in chi guarda. E vedere Goku, al tempo unico eroe del pubblico, andare ben oltre i propri limiti fisici pur di disinnescare la più grande minaccia che gli si era fino a quel momento presentata davanti, ha confermato agli occhi dello spettatore il grado di importanza assoluta che Vegeta avrebbe da quell'istante in poi esercitato su tutti gli sviluppi futuri della storia.

La seconda scena su cui desideriamo soffermare l'attenzione coincide con la sublimazione del potere combattivo del saiyan, e in particolare, con l'ascesa simbolica a cui tale evento lo ha destinato: lo scontro con l'androide numero 19. Poco prima che arrivasse Vegeta, Toriyama aveva sbattuto in faccia al pubblico l'incubo più grande a cui si potesse andare incontro in Dragon Ball, ovvero la fragilità improvvisa di Goku. Il saiyan non si era mai mostrato così apertamente indifeso, e il fatto che fosse stato soggiogato da un personaggio repellente e insignificante come il cyborg, aveva gettato gli appassionati in un profondo stato di rabbia e preoccupazione. Ma nel momento in cui Vegeta si presenta davanti al villain in tutta la sua tracotante arroganza, ecco che lo spettatore non può che rimanere estasiato dalla sua comparsa, quasi fosse un'epifania divina. E ancora oggi, al sentire la battuta con cui il personaggio anticipa l'uso dell'iconico Big Bang Attack, cioè “vediamo se anche un pezzo di latta come te può tremare dalla paura” ci si crogiola in quell'emozione primordiale che solo il principe dei saiyan era in grado di attivare nei cuori degli appassionati.

E si arriva al momento finale. Seppur l'autore, come abbiamo visto nella nostra ricognizione sulle ragioni che avevano spinto Toriyama a smettere di disegnare Dragon Ball all'apice del suo successo commerciale, avesse concepito la saga degli androidi come il culmine reale del manga, è anche vero che il racconto non poteva davvero terminare senza prima aver mostrato la redenzione finale di Vegeta, coincisa qui con il sacrificio mortale dell'eroe.

Davanti allo strapotere di Majin Bu, il padre di Trunks mette finalmente da parte l'orgoglio, e si mostra in tutta la sua vulnerabilità. Lo vediamo girarsi verso Piccolo, e portare alla luce una domanda la cui risposta gli faceva vibrare ogni corda dell'anima. “Dimmi, rivedrò Kakarot?” chiede al namecciano senza mostrare l'emozione che gli scorre sul volto. “No, non lo rivedrai” gli risponde Piccolo. A queste parole di ghiaccio reagisce con un tremolio delle palpebre, a testimonianza di quanto il dolore provato dall'eroe fosse intenso. Perché Vegeta ha sempre visto in Goku lo strumento con cui affermare la propria essenza di saiyan nel mondo, e l'impossibilità di rincontrarlo gli preclude non solo la gioia di una futura battaglia, ma determina la cancellazione di tutto ciò per cui si è a lungo allenato. E preso atto del suo destino, si fa esplodere davanti a Bu, accettando finalmente quella redenzione a cui aveva anelato sin da quando aveva conosciuto il calore dei suoi affetti.

