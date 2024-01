Dragon Ball: le tre morti più lancinanti di tutta l'opera

La morte in Dragon Ball, si sa, è transitoria. Nulla nel manga di Akira Toriyama si apre a delle logiche propriamente finalistiche, e chi è stato già oggetto di un colpo o di una ferita mortale, può tornare in vita con le Sfere del Drago. Eppure alcune morti si sono rivelate lancinanti, per come hanno scioccato e nel contempo estasiato il pubblico.

In un'opera come quella scritta e disegnata da Toriyama, dove l'affermazione della propria individualità di guerriero passa sempre attraverso il dominio sull'altro - e quindi mediante una sequela infinita di combattimenti e scontri all'ultimo sangue - è logico che la morte sia un'anomalia percepita come ordinaria e quotidiana dai vari personaggi del racconto. Gli spettatori di Dragon Ball, più di qualunque altra tipologia di pubblico, hanno sviluppato un'assuefazione alla scomparsa improvvisa dei loro eroi, soggetti a perire per mano del nemico di turno in qualsiasi momento; eppure a rivedere oggi alcuni dei momenti più drammatici dell'opera, non si può che rivangare quanto ai tempi della prima visione alcune morti ci avessero colpito nel profondo, sia per la brutalità esibita, sia per i sentimenti e le evoluzioni che hanno generato su coloro che sopravvivevano e sugli eventi narrativi. E se il manga di Toriyama è entrato di forza nell'immaginario collettivo dei lettori/spettatori, una parte dell'eredità di Dragon Ball la possiamo rintracciare proprio nell'imprevedibilità che riusciva ad immettere anche in ciò che, a ragion di logica, era equiparabile ad una consuetudine.

In una ricognizione sulle morti più lancinanti dell'opera, non si può che partire da quella del protagonista. Nel quinto episodio di Dragon Ball Z siamo testimoni del sacrificio mortale di Goku, il quale si lascia bucare dal makankosappo di Piccolo, per permettere ai due (o meglio, tre) Guerrieri Z di sconfiggere Radish. Questo momento, rimasto impresso a fuoco nella mente degli appassionati, ha segnato non solo l'istante del trapasso dell'eroe, ma si è configurato agli occhi di chi guarda come la sublimazione dell'eroismo e al tempo stesso della vulnerabilità dell'iconico saiyan. Prima dello scontro con il fratello, Goku non era mai sembrato così brutalmente indifeso. E anche quando in passato era stato messo diabolicamente alle strette sia da Taobaibai che dal Grande Mago Piccolo – e dal suo stesso figlio – gli spettatori non avevano avuto mai la sensazione che il loro eroe potesse risultare così inerme e attaccabile da un nemico sì forte, ma che non prometteva neanche di essere il migliore tra i saiyan rimasti in vita. Una folgorazione, che a distanza di tanti anni, è impossibile per qualunque amante di Dragon Ball scrollarsi di dosso.

Ma il momento più drammatico, sia per la visceralità a cui è andato incontro, sia per le emozioni negative suscitate nel cuore del protagonista, va ricondotto all'uccisione di Crilin da parte di Freezer. A quel tempo gli appassionati di Dragon Ball avevano già visto il guerriero morire (era una prassi?) per mano di Tamburello. Ma la brutalità con cui l'Imperatore Galattico ne lacera le carni, unita alla rabbia furiosa che il gesto scatena in Goku - e per estensione, nello spettatore – non ha davvero eguali. Ancor più della precedente situazione con Radish, qui gli attacchi dei Guerrieri Z appaiono impotenti contro un nemico che sembra incapace di soccombere al dolore.

D'altronde se la Sfera Genkidama non era stata in grado di mettere la parola fine sull'esistenza dell'avversario, nulla poteva davvero suggerire un esito diverso per i protagonisti che non fosse quello di una brutale, e implacabile sconfitta. Sormontato dalla rabbia, Freezer fa letteralmente esplodere il corpo di Crilin, il cui grido d'aiuto, lacerante, pregno di dolore e sofferenza, risuona come una sentenza nei cuori di ogni lettore/spettatore. Goku a primo impatto rimane paralizzato: nulla può contro un nemico così endemicamente votato alla violenza. Se non generare dal dolore provato un potere incalcolabile, destinato a culminare nella trasformazione più iconica di cui qualsiasi autore di battle shōnen ci abbia mai reso conto: il Super Saiyan. Nato dalla glacialità di un cuore impavido, che per la prima volta conosce il desiderio di neutralizzare il nemico che gli sta di fronte.

Se la morte di Crilin mette in moto quell'avvenimento che cambierà per sempre le sorti (e le fortune) del manga, la scomparsa di Majin Vegeta ha toccato le corde più recondite dei cuori degli appassionati. Come sappiamo, qui Toriyama aveva già deciso di concludere anzitempo Dragon Ball, e la parte finale della storia stava di conseguenza per rivelarsi allo spettatore in tutto il suo apice immaginifico. Ma l'impatto emotivo che la morte del principe dei saiyan lascia su chi guarda, non era neanche lontanamente ipotizzabile in questi termini.

Davanti allo strapotere di Majin Bu, il padre di Trunks mette finalmente da parte l'orgoglio, e si mostra in tutta la sua vulnerabilità. Lo vediamo girarsi verso Piccolo, e portare alla luce una domanda la cui risposta gli faceva vibrare l'anima. “Dimmi, rivedrò Kakarot?” chiede al namecciano senza mostrare l'emozione che gli scorre sul volto. “No, non lo rivedrai” gli risponde Piccolo. A queste parole di ghiaccio reagisce con un tremolio delle palpebre, a testimonianza di quanto l'uomo stia soffrendo. Perché Vegeta ha sempre visto in Goku lo strumento con cui affermare la propria singolarità di saiyan nel mondo, e l'impossibilità di rincontrarlo gli preclude non solo la gioia di una futura battaglia, ma la cancellazione di tutto ciò per cui si è a lungo allenato. E preso atto del suo destino, si fa esplodere davanti a Bu, accettando finalmente quella redenzione a cui aveva anelato sin da quando aveva conosciuto il calore dei suoi affetti.