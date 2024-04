Dragon Ball: tre sconfitte da cui Goku ha tratto importanti insegnamenti

Agli occhi di Toriyama, il combattimento non è solo il veicolo attraverso cui restituire spettacolarità al racconto, ma è lo strumento con il quale mostrare le evoluzioni (fisiche ed umane) dei personaggi. E se i trionfi di Goku ne legittimano l'identità in Dragon Ball, è altrettanto vero che il saiyan ha tratto importanti insegnamenti da alcune sconfitte.

Da qualunque prospettiva lo si osservi, il cammino dell'eroe è stato cadenzato da ostacoli e pericoli assolutamente radicali, la cui neutralizzazione gli ha consentito, di volta in volta, di individuare i sintomi del cambiamento, per poi trascendere i propri limiti fisiologici. E preso atto di questi particolari assunti, non è un caso che il mangaka abbia fatto transitare le evoluzioni dell'eroe a partire dal dolore della sconfitta, arrivando addirittura a tracciare il sentiero per la trasformazione nevralgica del suo percorso narrativo (cioè quella in Super Saiyan) proprio a partire dalla dipartita del guerriero: da intendere come base e fondamento per quel percorso di allenamento/miglioramento che avrebbe poi portato il protagonista a sublimare il suo potenziale sul Pianeta Namek durante lo scontro con Freezer.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui in Dragon Ball Super l'Ultra Istinto appare affine alla personalità di Goku, ogni evoluzione dell'eroe passa da un'idea di equilibrio: cioè dalla capacità di allineare lo stato presente del suo corpo ad una condizione di idillio mentale assoluto, a cui l'eroe giunge veramente per la prima volta dopo la battaglia con il fratello Radish.

Nel quinto episodio di Dragon Ball Z siamo di fatto testimoni del sacrificio mortale di Goku, il quale si lascia bucare dal makankosappo di Piccolo, per permettere al namecciano di sconfiggere Radish. Questo momento, rimasto impresso a fuoco nella mente degli appassionati, ha segnato non solo l'istante del trapasso dell'eroe, ma si è configurato agli occhi di chi guarda come la sublimazione dell'eroismo e al tempo stesso della vulnerabilità dell'iconico saiyan. Prima dello scontro con il fratello, Goku non era mai sembrato così brutalmente indifeso. E anche quando in passato era stato messo diabolicamente alle strette sia da Taobaibai che dal Grande Mago Piccolo, gli spettatori non avevano avuto mai la sensazione che il loro eroe potesse risultare così inerme e attaccabile da un nemico sì forte, ma che non prometteva neanche di essere il migliore tra i saiyan rimasti in vita. Una folgorazione, che a distanza di tanti anni, è impossibile per qualunque amante di Dragon Ball scrollarsi di dosso, e che ha delineato per l'eroe le tracce di quel cammino di maturazione sublimato poi nella saga successiva.

Dopo aver trionfato sull'incarnazione del male, e messo fine (almeno momentaneamente) alle fantasie imperialiste di Freezer, ecco che Goku si è trovato ad interfacciarsi con un elemento di cui, fino a quel momento, aveva sottovalutato la reale entità: ovvero l'emersione improvvisa della malattia cardiaca, che lo ha portato ad essere brutalmente soverchiato dall'androide numero 19, nonostante l'evidente divario di potenziale tra i due. E per quanto la sconfitta maturata contro un personaggio così repellente ed insignificante come il cyborg abbia gettato gli appassionati in un terrore quasi panico - offrendo poi il fianco ad una delle tre battaglie più folgoranti di Vegeta in Dragon Ball – è pur vero che tale situazione ha consentito all'eroe di affidarsi completamente ai propri compagni: sui cui valori il guerriero ha sempre modellato l'eroismo che lo contraddistingue.

E si arriva alla terza sconfitta, di natura perlopiù diversa rispetto alle due di cui abbiamo appena parlato. Perché lo scontro con Broly durante la pellicola del 2018 confluisce sì in una supremazia iniziale da parte dell'avversario – tanto che per affrontarlo, si è dovuto poi unire a Vegeta – ma soprattutto è nel confronto “valoriale” con il figlio di Paragas, nell'istante in cui osserva la capacità del guerriero di metabolizzare le proprie crisi infantili, che Goku arriva a comprendere la natura delle sue radici saiyan, lasciandosi chiamare per la prima volta con il suo nome originario: Kakarot. A segnalare quanto l'avversario, ora divenuto eroe, sia stato in grado di influenzare il protagonista, nonostante il padre di Gohan avesse già da tempo sublimato la propria parabola eroica.

Sand land. New edition è uno dei più venduti oggi su