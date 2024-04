Dragon Ball: i tre scontri che hanno modellato la personalità di Piccolo

Quando si pensa a Piccolo, si è soliti individuare la sorgente del suo spessore drammatico non nelle battaglie a cui ha preso parte, ma nei valori che il guerriero è arrivato ad incarnare nel corso di Dragon Ball. Eppure alcuni scontri che hanno visto come protagonista il namecciano hanno contribuito a codificarne l'identità: sia di eroe, che di figura pedagogica.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutte le forme di Piccolo viste in Dragon Ball, il cammino verso l'eroismo del mentore di Gohan non si ramifica alla stregua di un classico percorso di redenzione, ma delinea una vera e propria traiettoria di rinascita. Tanto che il namecciano, per poter inseguire quelle propulsioni alla divinizzazione che ne hanno cadenzato tutto il suo andamento narrativo, ha dovuto prima conoscere le pulsioni più oscure e nefaste dell'animo “umano”, per poi arrivare a trascenderle, in vista della sua ascesa simbolica: sia in qualità di essere onnisciente, sia nelle vesti di “precettore”. Ed è proprio a questo livello pedagogico che riconduciamo la valenza semantica del combattimento in cui Piccolo trova, per la prima volta nel manga, la morte: ovvero nella battaglia contro Nappa, durante l'arco iniziale di Z.

Se il confronto precedente con il fratello di Goku spinge il namecciano a sovrapporre la propria sfera di intenti e di interessi a quella degli eroi (una delle tante funzioni “mitopoietiche” che rendono Radish una figura così centrale nell'economia di Dragon Ball) è nel momento in cui affronta Nappa che Piccolo sublima definitivamente quelle connotazioni positive ed edificanti di cui si era innervato durante il periodo di allenamento con il giovane Gohan. E per quanto la battaglia sia risultata, da qualsiasi prospettiva la si osservi, brutalmente impari, il gesto sacrificale con cui il guerriero assorbe il raggio mortifero del saiyan, per assicurare l'incolumità del figlio di Goku, appare ad uno sguardo retrospettivo come il momento spartiacque dell'esistenza del namecciano: il quale, da questo istante, avrebbe intrapreso un cammino di rinascita simbolica, all'insegna della complicità emotiva instaurata con il discepolo.

Da questa prospettiva, la seconda battaglia su cui vogliamo qui focalizzare l'attenzione si pone in piena continuità con quel percorso verso la divinizzazione di cui si è appena parlato, costituendone la tappa centrale: ovvero il confronto con la seconda trasformazione di Freezer. Dopo aver assorbito Nail, il cammino di Piccolo verso l'ascensione divina è ormai irreversibile: il namecciano è pronto per ospitare in sé le matrici della purificazione sacrale, opponendosi ora all'incarnazione stessa del male. Ed è proprio qui, in una delle tre battaglie più estese di Dragon Ball Z, che l'eroe arriva a configurarsi come un punto di riferimento assoluto per i compagni, spingendo addirittura il villain ad esibire, per la prima volta nella storia del manga, le sue forme evolutive finali.

Il terzo ed ultimo scontro preso qui in analisi non può che richiamare quel rapporto primigenio su cui il guerriero ha fondato tutto il suo spessore pedagogico: ovvero la battaglia con Cell Max. Per quanto a dominare l'incontro sia stato Gohan, è pur vero che la mossa finale con cui il saiyan ha neutralizzato il nemico (cioè il makankosappo) ha denotato il valore di un legame che trascende quello tra mentore e allievo. Agli occhi del figlio di Goku, è stato Piccolo, ora trasformatosi nella sua versione Orange, a delineargli la rotta verso l'evoluzione. Tanto che, se a supportarlo non ci fosse stato il maestro, con tutta probabilità Gohan non avrebbe mai individuato la chiave per attivare il suo potenziale latente. Sublimando in quell'attacco finale tutto il portato emotivo che ha permesso al saiyan di affermare sé stesso, e al namecciano di consolidare il suo cammino evolutivo all'insegna di una rinascita simbolica. Anche – e soprattutto – come nume tutelare dell'eredità dell'allievo.

