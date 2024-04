Dragon Ball: tre tavole che hanno contribuito a rendere immortale il manga

Nei discorsi popolari sull'eredità di Dragon Ball, si è soliti - anche legittimamente - focalizzare l'attenzione sulla radicalità con cui Toriyama ha codificato un paradigma, sia linguistico che narrativo. Ma oltre a questo orizzonte culturale, il valore del manga lo ritroviamo anche nelle sue qualità grafiche: di cui queste tre tavole ne costituiscono il manifesto.

Del resto, l'opera capostipite di Toriyama è stata contraddistinta da un affastellamento progressivo di elementi, sia grafici che grammaticali, di natura perlopiù diversa, al punto che nel nostro approfondimento sui motivi dietro l'intramontabilità di Dragon Ball, abbiamo osservato come sia stata la capacità del mangaka di democratizzare, su uno stesso piano, linguaggi e istanze di derivazione eterogenea (che ne hanno resa la fruizione sempre moderna e attuale) a portare il manga – e l'industria di cui ha rappresentato il punto apicale – verso la sua legittimazione culturale. E in tal senso, la propensione dell'autore ad affastellare, all'interno del quadro, una sequela incredibile di segni e linee grafiche – dai character design dei personaggi alle configurazioni super-deformed dei veicoli, fino agli ipercinetismi dell'azione – ha consentito al racconto di trascendere le regole del medium: sin dall'inizio della sua serializzazione.

La prima tavola su cui vogliamo qui focalizzare l'attenzione, infatti, appare significativa non perché richiama uno dei grandi eventi nevralgici della narrazione, né tanto meno per la naturalezza con cui è entrata nell'immaginario comune, ma proprio per la contiguità che presenta con i discorsi linguistici appena delineati: e la ritroviamo nel primissimo scontro tra Goku e Yamcha. Qui Toriyama, nell'innervare l'azione di una carica sia ironica che cinetica, adotta un registro deliberatamente metanarrativo, che ben illustra i linguaggi ludici e scanzonati su cui ha fondato, come abbiamo visto nell'analisi dei time-skip di Dragon Ball, i primi cicli di capitoli del manga. Al punto che il colpo con cui il protagonista scaraventa in aria l'avversario viene letteralmente rimbalzato dalla cornice soprastante del quadro, che si “rompe” sotto il peso di Yamcha, in una obliterazione (addirittura fisica) della “quarta parete” che ancora ad oggi appare assolutamente sintomatica delle strategie linguistiche del maestro.

La seconda tavola presa qui in analisi, al contrario, assume rilevanza soprattutto per ciò che sottende per il cammino narrativo del principe dei saiyan: vale a dire l'immagine in cui l'eroe saluta i suoi familiari, in attesa di profondersi nell'atto sacrificale con cui tenta di neutralizzare le invettive di Bu. Questa tavola, scomposta in due vignette, configura a tutti gli effetti Majin Vegeta come la tappa centrale del cammino redentivo esperito dall'eroe in Dragon Ball. È qui che il saiyan, inquadrato in primo piano, prende atto della fallibilità del suo orgoglio, ed è sempre qui che decide di declinare le proprie crisi in termini puramente allegorici, al fine di individuare nell'impulso autodistruttivo da cui nasce la stessa versione “Majin” la matrice con cui rinnegare definitivamente i trascorsi truculenti del proprio passato, e di accettare quella catarsi a cui il guerriero ha anelato sin dal momento in cui ha conosciuto l'affetto dei suoi cari.

La terza ed ultima tavola presa in analisi in questa ricognizione, non può che rimandare all'evento apicale del manga, il momento spartiacque con cui Toriyama ha segnato l'avvento di quella rivoluzione (estetica, narrativa e linguistica) che ha permesso a Dragon Ball di innervarsi di una valenza quasi sacrale: si sta parlando, come logico che sia, della trasformazione di Goku nel Super Saiyan di primo livello. Prima che l'eroe superasse i propri limiti biologici, dando così vita alla sequela di evoluzioni fisico-energetiche da cui il manga avrebbe fatto poi transitare tutti i suoi codici, raramente Toriyama aveva ritratto il suo protagonista in una situazione così emotivamente precaria. E il guerriero, inquadrato qui da un'angolazione soprastante, sembra quasi penetrare con il suo sguardo glaciale l'animo del lettore: quasi come se il mangaka avesse voluto stabilire un contatto primordiale, se non addirittura atavico, tra il momento della sacralizzazione del personaggio e coloro che si apprestano, da quell'istante, a seguirne ossessivamente le gesta eroiche.

