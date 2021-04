Dragon Ball: tre tecniche fortissime ma quasi dimenticate dalla serie

Akira Toriyama, nel corso degli oltre 10 anni impegnati sul mondo di Dragon Ball, ha creato tanti personaggi con le loro rispettive arti marziali e tecniche di combattimento. Alcune di queste sono estremamente usate, altre invece sono svanite dopo pochi secondi nonostante la loro forza eccezionale.

Ecco tre tecniche particolari di Dragon Ball che compaiono poco nonostante la loro potenza. La prima scelta ricade sullo sputo di Darbula: il re degli inferi, sotto il comando di Babidi, si è dimostrato un guerriero potentissimo essendo in grado di affrontare anche Gohan, e dotato di tecniche di primo livello. Una di queste è proprio lo sputo demoniaco, arte apparentemente inoffensiva ma estremamente potente dato che è riuscita a pietrificare due guerrieri come Crilin e Piccolo. Inoltre le statue si sciolgono solo con la morte di Darbula e in più, se distrutte, porteranno alla morte della persona pietrificata.

La seconda tecnica è l'Akkumaitokosen, che fu tradotto nell'adattamento televisivo italiano come Raggi Diabolici. Utilizzato da Akkuman, è un raggio praticamente imbattibile se non si ha un cuore puro, e sfortuna volle per il diavolo che fu utilizzata proprio su un personaggio puro come Goku. Per le sue caratteristiche uniche, l'Akkumaitokosen rimane una delle tecniche più forti di Dragon Ball ed è diventata anche una mossa meme per l'utilizzo fatto in Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3.

Infine, la terza tecnica di Dragon Ball Z che compare poco nonostante la sua forza è una tecnica di supporto in possesso di Kaioshin il sommo. Stiamo parlando della bizzarra danza che portò Gohan fino al suo potenziale massimo e che fu al centro di diversi episodi dell'anime. La danza ha una durata che varia a seconda del potenziale da tirare fuori e quella che fu fatta con Gohan fu particolarmente strana e lunga. Eppure, questa è stata praticamente usata solo quella volta nella serie.

Con i recenti sviluppi di Dragon Ball Super, è possibile che nel mondo creato anni or sono da Akira Toriyama arrivino tante altre tecniche del genere.