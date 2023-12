Dragon Ball, il trio malefico si dà battaglia: Freezer e Cell sono spietati contro Bu

Tra i migliori villain degli anime non si può non citare il malefico trio di Dragon Ball Z. Facciamo riferimento a Freezer, Cell e Majin Bu, i quali hanno provato a minacciare la pace dell'umanità salvo andare incontro al medesimo destino, venire sconfitti da Goku e dagli altri Guerrieri Z.

Dragon Ball Super ha dato modo di tornare a Freezer e Cell. Entrambi i villain sono infatti stati grandi protagonisti della serie di Toyotaro. Il primo è tornato a combattere i Guerrieri Z sfoderando una trasformazione ulteriore, quella Golden, mentre il secondo è tornato in vita grazie alle macchinazioni del Red Ribbon.

Dragon Ball Super 100 chiude lo scontro con Cell Max, ma lo scontro con l'Imperatore della Galassia non è finito. Freezer potrebbe essere l'antagonista principale della prossima saga del manga di Dragon Ball Super. I fan si augurano infatti di poter rivedere Black Freezer e il combattimento che decreterà la resa dei conti con Goku e Vegeta. Questa volta, secondo quanto riferito da VJump, l'antagonista di Dragon Ball Super è forte quanto un Dio della Distruzione, per cui i Guerrieri Z non avranno vita facile nonostante le loro nuove forme.

Dragon Ball Super ha ritagliato uno spazio anche per Majin Bu, soprattutto con la presenza nella Saga di Molo. Bu questa volta è schierato dalla parte dei buoni, ma tornando indietro nel tempo era spietato come pochi e temuto da tutti, Freezer compreso.

L'artwork di @BatmAndrewArt torna indietro ai tempi del malefico trio di Dragon Ball Z con un bellissimo "What If". E se i tre villain si fossero scontrati, chi l'avrebbe vinta? In questo scenario vediamo Freezer e Cell allearsi per scontrarsi con Bu, colpito alla nuca e al busto.