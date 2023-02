Dragon Ball: Trunks batte Cell invece di Gohan in questa fan art spettacolare

Goku muore teletrasportando Cell per salvare il pianeta, ma il cattivo ritorna e fa fuori Trunks, mentre Gohan Super Saiyan di secondo livello si arrabbia e alla fine, dopo uno scontro di onde energetiche giganti, riesce a battere il nemico. Questa scena di Dragon Ball Z è fissa nella mente di ogni appassionato della saga di Akira Toriyama.

Un momento epico che è stata ripresa in tanti modi, in primis dalle statuette della Kamehameha padre-figlio portata avanti da Goku e Gohan. E se non fosse andata così? Ovviamente il manga principale non deraglierà da questa visione, ma ogni appassionato ci mette nel suo nel mondo di Dragon Ball. E stavolta ci pensa il fan e illustratore giapponese Dramani5958, che prepara una tavola gigantesca dove riassume la battaglia finale con Cell. La differenza rispetto al solito? Che Gohan e Trunks si scambiano di ruolo, e lo stesso quindi vale per Goku e Vegeta.

Trunks del Futuro diventa Super Saiyan 2 al posto di Gohan, che invece viene ucciso dal raggio di Cell, come si vede nella foto in basso. Vegeta morto invece aiuta Trunks con un'onda energetica padre-figlio mentre comunica con Re Kaioh, e ovviamente è il ragazzo il vincitore, messo poi nella stessa posa in cui fu visto Gohan, stremato, alla fine del combattimento originale. Del lavoro di Akira Toriyama c'è solo una cosa, ovvero la morte di Cell, che con l'attacco energetico viene completamente distrutto con le stesse espressioni deformate.

Una versione che sicuramente piacerà a più di un fan di Trunks. Anche se sconfitto, non è da sottovalutare questa statuetta di Cell perfetto da Dragon Ball.