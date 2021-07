Dragon Ball: Trunks è pronto ad affrontare Cell nel fantastico cosplay femminile di Uni

Trunks dal futuro è indiscutibilmente uno dei colpi di scena più memorabili della serie Dragon Ball Z. La sua apparizione durante il prologo della saga degli Androidi ha ufficialmente introdotto il concetto di viaggio nel tempo nell'opera, e si è dimostrato da subito un importante alleato dei Guerrieri Z, uccidendo facilmente Mecha Freezer.

Anche in Dragon Ball Super ha ricoperto un ruolo rilevante, per quanto in sé l'arco narrativo di Goku Black abbia effettivamente dato più spazio a Goku e Vegeta, ormai diventati i protagonisti assoluti della serie. Sono molti i motivi dietro il successo ottenuto dal personaggio di Trunks dal Futuro, tra cui il design unico con il quale è stato presentato, e naturalmente la sua incredibile potenza mostrata durante il torneo organizzato da Cell.

Inoltre, grazie all'allenamento con Vegeta nella Stanza dello Spirito e del Tempo, Trunks è riuscito a migliorare molte delle sue tecniche, accrescendo anche il potere derivato dalla trasformazione in Super Saiyan. Seguendo le indicazioni del padre ha anche deciso di indossare un'armatura da battaglia. Riprendendo questo particolare design la fan @uniastronaut ha realizzato lo splendido, e piuttosto fedele, cosplay, che potete vedere nelle immagini in calce, in occasione dell'ultimo KamehaCon, tenutosi tra il 9 e l'11 luglio al Delta Hotels di Allen, in Texas.

Ricordiamo che Studio DX ha dedicato una figure a Freezer, e vi lasciamo alle statistiche riguardanti la potenza di Gotenks.