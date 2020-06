Dragon Ball: Trunks samurai abbatte Cell in una spettacolare statuetta

Dragon Ball Z è sempre stato un mondo abbastanza futuristico, dove ci sono oggetti chiusi nelle capsule e si è in grado di viaggiare nello spazio senza problemi. E nonostante sia scritto da un giapponese, tanti elementi provengono da alcuni luoghi e leggende anche cinesi.

Eppure PD Studio ha deciso di stravolgere queste caratteristiche per mescolare Dragon Ball Z al mondo dei samurai nipponici, un mondo ricco di fascino e dimostrazioni di forza. L'azienda ha mostrato in video il suo nuovo prodotto, una statuetta di Samurai Trunks in scala 1 a 4. Con 65 centimetri di altezza, 55 di larghezza e 55 di profondità, Trunks si presenta in versione Super Saiyan vestito con alcuni abiti classici da samurai.

Nel video in calce possiamo apprezzare la statuetta di Dragon Ball Z anche nei minimi dettagli grazie alla ripresa. Trunks è a petto scoperto con un vistoso tatuaggio in stile nipponico sul pettorale e spalla destra, mentre le due spalle hanno degli spallacci in ferro che poi proseguono fino al polso con una protezione per le braccia. Nella mano sinistra mantiene una maschera simile a quella dell'hannya mentre nella sua mano destra c'è la storica spada che però qui viene tramutata in una katana.

Ha poi i classici pantaloni e armatura da guerriero nella parte inferiore del corpo, mentre in basso si può notare che il personaggio calpesta un Cell ucciso, con la coda mozzata e alcuni pezzi di armatura sparpagliati. Cosa ne pensate di questa statuetta di Trunks Samurai?

Per quanto riguarda invece i progetti dei fan, Trunks diventa donna in una fan art, mentre il suo attacco principale Burning Attack è stato realizzato in stop motion.