Dragon Ball: Trunks Super Saiyan viene illustrato da Dragon Garow Lee

Molti artisti nel corso del tempo hanno cercato di imitare lo stile di Akira Toriyama, che col suo Dragon Ball ha coniato uno stile divenuto generazionale. Tra tutti coloro che hanno tentato in quest'impresa, soltanto due ci sono andati vicino: Toyotaro e Dragon Garow Lee.

Il primo disegna il manga di Dragon Ball Super, e le sue qualità sono state notate durante il periodo in cui illustrava il famoso manga di Dragon Ball AF. Il suo stile è molto simile a quello di Toriyama, ma per quanto riguarda la gestione delle inquadrature opta per una stesura maggiormente pregna di vignette, rispetto a quella più pulita e minimale di Toriyama.



Un altro volto meno conosciuto ma ugualmente abile è Dragon Garow Lee, assunto dalla Shueisha per la somiglianza con il tratto del sensei, arrivando poi a disegnare lo spin-off Vita Da Yamcha pubblicato da noi sotto la casa editrice Star Comics.

La grande abilità di Garow Lee è riscontrabile in questa nuova illustrazione da lui realizzata, che vede Trunks in forma Super Saiyan come protagonista. Trunks è immortalato in una posa di sfida, con la spada sguainata e l'espressione arcigna, ricordandoci lo storico momento in cui taglia in due Freezer, salvando di fatto la terra. Le linee sono morbide e precise, e si discostano dallo stile netto ma ugualmente apprezzabile di Toyotaro.

Le sue capacità sono ormai note, e speriamo che dopo il progetto sul personaggio di Yamcha, Garow Lee possa lavorare a qualcos'altro che riguardi sempre il brand di Dragon Ball. Nel mentre, l'artista pubblica sul suo profilo Twitter delle illustrazioni sul franchise di Toriyama, e sicuramente si cimenterà nella realizzazione di altri personaggi.

Vita da Yamcha ha ricevuto una recensione proprio sulle pagine di Everyeye. Inoltre, vi segnaliamo un'illustrazione di Toriyama sul Grande Mago Piccolo, ripubblicata recentemente dal sito ufficiale di Dragon Ball.