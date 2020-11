Dragon Ball: qual è la miglior trasformazione di Cell? Riviviamole tutte

Dragon Ball ha messo su schermo tantissimi personaggi che hanno lasciato un segno nel cuore dei fan, siano essi buoni o cattivi. Tra questi ultimi però alcuni hanno colpito più di altri e ancora oggi se ne sente la nostalgia. Cell rientra tra certamente tra i personaggi più riusciti, ma dovendo scegliere la vostra forma perfetta, quale indichereste?

Dopo aver rivisto assieme tutte le forme assunte da Freezer nel corso di Dragon Ball Z, è ora arrivato il turno di Cell. I due villain sono difatti accomunati dalla possibilità di mutare il loro aspetto e la loro forza anche se, nel caso dell'androide, la metamorfosi è condizionata dall'assorbimento di C17 e C18. Senza ulteriore indugio, rivediamo dunque ancora una volta tutte le trasformazioni che Cell ha compiuto prima di raggiungere la sua "perfect form".

Si parte dallo stadio larva, più che una forma vera e propria si tratta del guscio primordiale di Cell, utilizzato dall'androide per raccogliere le energie necessarie a muovere i suoi primi passi verso la forma perfetta.

Dalla larva si passa alla sua prima forma, in questo stato il mostro creato dal Dr. Gero non era in grado di affrontare Goku nè i suoi amici. Sicuramente questa è una delle versioni più singolari del personaggio ed è stata anche usata da un'artista per portare halloween nel mondo Dragon Ball Z.

Dopo aver assorbito C17, il cyborg si evolve nella sua forma semi-perfetta e questa volta sembra essere in grado di sopraffare gli eroi, o almeno fino all'arrivo di Vegeta che lo spinge alla fuga alla ricerca di C18, cosi da poter raggiungere la sua forma perfetta.

Sfruttando un'attimo di distrazione, Cell riesce finalmente ad assorbire C18 e raggiungere la temibile forma perfetta. L'apice della forza e dell'intelligenza espressa da questo stadio evolutivo è stata poi spezzata da Gohan.

Oltre all'evoluzioni canoniche abbiamo poi un'ulteriore forma vista in Dragon Ball Heroes, ossia Cell X, una forma ancora più mostruosa del primo stadio.

In calce potete rivedere tutte le trasformazioni, fateci sapere quale di queste ritenete essere la forma più bella del villain.