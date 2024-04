Dragon Ball, è ufficiale: Satan City verrà costruita in Giappone, ma è 1° aprile!

Il nostro Akira Toriyama non c'è più, ma siamo sicuri che l'amato maestro non avrebbe mai voluto vederci piangere per lui. Piuttosto, vorremmo ricordarlo con un sorriso sul volto, come i tanti che ha disegnato in Dragon Ball. Ebbene, questa notizia che vi stiamo per riportare vi strapperà di sicuro una risata.

In attesa dell'uscita di Dragon Ball Daima e del ritorno del manga di Dragon Ball Super dalla sua pausa, il sito ufficiale dell'opera lancia una bomba che farà saltare di gioia gli appassionati. Dopo l'annuncio della costruzione del parco a tema di Dragon Ball, arriva un altro, grande progetto. Satan City verrà costruita in scala 1:1 nel bel mezzo di Tokyo!

Satan City è la città simbolo di Dragon Ball. Situata a nord del Monte Paozu, in origine era conosciuta come Orange Star City, poi rinominata in Satan City in onore dell'eroe che sconfisse Cell. Si tratta della città in cui Gohan frequenta i suoi studi nella Saga della Highschool di Dragon Ball Z.

Nel comunicato ufficiale diffuso sul sito ufficiale di Dragon Ball questo progetto viene descritto così: "La ricostruzione di Satan City avrà luogo nella stessa Tokyo e accoglierà i visitatori con un gigantesco poster di Mr. Satan. Verrà costruita una fedele ricostruzione dell'istituto dove Son Gohan studiò durante i suoi anni di liceo. Nuove informazioni sul progetto in questione verranno fornite il 2 aprile".

Per avere ulteriori informazioni su questo progetto pazzesco dovremmo attendere la giornata del 2 aprile 2024, ma vi consiglieremmo caldamente di non farlo. Si tratta infatti dello scherzo ufficiale di Dragon Ball per la giornata del 1° aprile. Pesce d'aprile, ci siete cascati?

