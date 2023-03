Dragon Ball Ultimate Edition: Star Comics sostituirà le copie fallate del volume 11

A distanza di poco più di un anno dalla pubblicazione del primo volume, la Dragon Ball Ultimate Edition ha registrato un'ottima accoglienza Italia. La versione definitiva dell'opera di Akira Toriyama è ormai all’undicesimo volume, arrivato però sugli scaffali con un errore. Ecco tutte le modalità per sostituirlo proposte dalla casa editrice.

Oggi 22 marzo 2023, infatti, Star Comics ha pubblicato sul suo sito ufficiale, e sulle pagine social come potete vedere anche in calce, un comunicato in cui viene specificato come restituire le copie fallate del volume 11, incentrato sul finale della saga del Grande Mago Piccolo e sulle prime battute del 23° Torneo Tenkaichi. Purtroppo, in base alle segnalazioni, sembra che tutti i volumi 11 della serie presentino lo stesso errore: la pagina di apertura a colori riporta l’illustrazione vista sulla cover del volume 10.

A partire da oggi stesso, e fino al 22 aprile 2023, chiunque sia in possesso di una copia dell’undicesimo numero di Dragon Ball Ultimate Edition potrà restituirla e richiedere la sostituzione con la versione corretta nella libreria, fumetteria o store online dove si è concluso l’acquisto. Per chi invece avesse comprato direttamente dallo store di Star Comics, sarà possibile richiedere la copia corretta inviando una mail all’indirizzo specificato nel post in calce, aggiungendo tutti i dati richiesti.

L’editore ha infine confermato di avvisare il prima possibile i lettori riguardo la disponibilità delle copie corrette sia sugli store online che nei punti vendita. Prima di salutarci vi lasciamo ad una fantasiosa fan art in cui Wolverine appare come un perfetto guerriero Saiyan, e alle influenze e fonti d’ispirazione dietro Dragon Ball.