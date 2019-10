Dragon Ball: gli ultimi report finanziari di Toei ne mostrano l'incredibile successo

Nel corso di questi ultimi decenni, Dragon Ball ha saputo tenere testa nell'Olimpo dei più importanti franchise della storia che con manga, anime, gadget, videogiochi e molto altro ancora, ha continuato a far parlare di sé grazie a un pubblico smisurato sempre pronto a supportare ogni nuovo progetto di questa epopea.

Con Dragon Ball Super conclusosi più di un anno fa e a cui va affiancandosi un manga tutt'ora in corso che continua a far parlare di sé, un capitolo dopo l'altro, Toei Animation sembrerebbe essere sulla cresta dell'onda grazie all'IP, la quale si è nuovamente rivelata un successo commerciale.

Andando più nel dettaglio, Toei ha pubblicato il suo report finanziario per il secondo trimestre dell'anno. Il lungo rapporto mette in mostra i risultati commerciali ottenuti dai suoi franchise più redditizi, con risultati che oramai non dovrebbero più neanche sorprendere. Per quanto riguarda i risultati ottenuti in Giappone, Dragon Ball ha portato nelle casse di Toei la bellezza di 4.343 miliardi di yen. Il franchise è riuscito a battere One Piece, che comunque ha guadagnato ben 2.096 miliardi, ma Dragon Ball resta comunque uno strepitoso successo che ha generato a livello nazionale oltre il 50% delle entrate di Toei in questo trimestre.

All'estero, invece, Toei lo scontro appare decisamente più accesso, con Dragon Ball meritevole di aver guadagnato 1.695 miliardi di yen e One Piece al secondo posto grazie ai suoi 1.412 miliardi di yen ottenuti. Secondo quanto riferito, le ultime avventure cinematografiche del franchise di Dragon Ball stanno ancora portando introiti nelle casse di Toei, seppur non vada dimenticato che One Piece: Stampede resterà sulla cresta dell'onda ancora per molto.

