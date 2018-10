Dragon Ball: una fanart immagina come sarebbe Crilin se avesse un naso

Le creature bizzarre non mancano certo nell'universo di Dragon Ball, con alieni ed esseri umanoidi che scorrazzano liberi. Per questo i pochi esseri umani come Crilin sono una garanzia di normalità; non fosse per il fatto che al terrestre è sempre mancata una cosa fondamentale per gli esseri umani: il naso. FTW Studios ha provato a rimediare.

Tra creature di altri mondi dalle bizzarre forme e colorazioni, combattenti sostanzialmente umani che però hanno coda o occhi extra e dei animaleschi, Crilin può apparire come un essere umano puro e semplice. Ogni fan avrà notato (difficile non farlo) che al nostro eroe senza capelli manca una parte del corpo abbastanza importante: il naso. Qualsiasi appassionato di Dragon Ball si è domandato almeno una volta come sarebbe stato il migliore amico di Goku se ne avesse avuto uno. Ora abbiamo una risposta.

Grazie a FTW Studios infatti, abbiamo una dimostrazione di come potrebbe apparire. Lo studio ha preso delle immagini da Dragon Ball Z e dal gioco Dragon Ball FighterZ, modificandole apponendo un naso in tipico stile Toriyama. Molti fan potranno trovarlo spiazzante, ma forse è per gli anni di abitudine che hanno maturato con l'aspetto canonico del combattente di arti marziali. Del resto è lo stesso autore ad aver ammesso di non aver notato l'assenza quando ha disegnato il personaggio, fornendolo successivamente, in modo scherzoso, della capacità di respirare attraverso la pelle.

E voi, cosa pensate di questa versione inedita di Crilin? Vi piace?

Recentemente Crilin è stato protagonista anche in Dragon Ball Super, ultima serie animata del franchise. Quest'ultima è diretta da Kimitoshi Chioka e prodotta da Toei Animation, iniziata nel 2015, e trasmessa in Italia su Italia 1 dal 2016.