Dragon Ball: una possibile nuova collezione di Funko Pop! in arrivo

A quanto sembra GameStop sta per annunciare una nuova lista di prodotti legati alla popolare linea di action figures stilizzate, tra le quali spiccherebbero alcune delle più ambite per ogni appassionato di Dragon Ball: da Goku SS3 alla forma Ultra Istinto, fino ad arrivare a Cell Perfetto e Gohan.

Come ogni appassionato sa alla perfezione, non esiste un numero troppo alto di prodotti dedicati alla propria serie preferita. Per questo ogni fan di Dragon Ball e Dragon Ball Super accoglierà con entusiasmo l'indiscrezione secondo la quale stanno per essere annunciate una serie di nuove action figures della serie Funko Pop! relative alle serie in questione.

Come riporta in un post su Instagram la fonte @serlentpops, starebbero per arrivare sul mercato alcuni dei personaggi e delle trasformazioni più amate dell'opera di Toriyama: non solo Goku in versione Super Sayian 3 e in versione Ultra Istinto, ma anche Gohan, Cell Forma Perfetta, Crillin, Piccolo e una coppia di personaggi con Goku e Bulma (una parte dei prodotti in questione sarebbe una esclusiva GameStop). Alcune sono già presenti sul mercato, quindi c'è da aspettarsi uno stile diverso, data la grande mole di versioni alternative tra cui scegliere per ogni personaggio. Caso a parte potrebbe rappresentare la nuova versione di Cell, che difficilmente potrebbe avere un aspetto molto diverso da quello canonico.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali, ma i fan possono attendere fiduciosi nuove informazioni a riguardo, in attesa di avere tra le mani i propri idoli in versione Pop!